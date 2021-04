Segob emitió alerta migratoria contra Saúl Huerta, el diputado señalado por abuso sexual de menores de edad

benjamin saul huerta corona (Foto: sitl.diputados.gob.mx)

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió este viernes una alerta migratoria para Benjamín Saúl Huerta Corona, el diputado de Morena que fue acusado por al menos tres menores de edad de haber presuntamente abusado sexualmente de ellos.

“A solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria a nombre de Benjamín Saúl Huerta Corona”, informaron en un comunicado.

Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de Huerta a través de todos los puntos de internación con los que cuenta el país (aéreos, marítimos o terrestres).

Benjamin Saúl Huerta Corona es acusado de abuso sexual por, al menos, tres menores de edad (Foto: Twitter@SaulHuertaOf).

El pasado miércoles, 22 de abril, se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron en un hotel a Benjamín Saúl Huerta Corona, después de que un menor de edad lo denunció, a través del 911, por tocarlo sin su consentimiento e intento de abuso sexual.

Sin embargo, solo estuvo un par de horas detenido, ya que fue liberado, presuntamente, por el fuero que ostenta al ser Diputado Federal. Aprovechó su liberación para dar una conferencia de prensa ese día en donde dijo ser inocente y se deslindó de cualquier responsabilidad.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, expresó el diputado.

Uno de los jóvenes aseguró que conoció al diputado Huerta durante una proceso electoral cuando acudió a su municipio en Puebla (Foto: Twitter@SaulHuertaOf).

Juan, el joven que denunció al diputado, aseguró que fue drogado cuando tenía 15 al interior de un hotel de la ciudad: “Me dijo que me quitara la ropa, que tuviera confianza, que éramos hombres y que no tuviera pena. Después de ahí, me empezó a agarrar mi parte íntima. Yo no quería más, ya estaba mareado. Tardó seis minutos y después me dijo que no fuera a decir nada con mis papás porque les iba a pasar algo

El joven decidió irse de México después del suceso, aseguró que Saúl Huerta lo amenazó de muerte y, por eso, decidió no contarle nada a su papá. Actualmente, se encuentra internado en una clínica de salud mental, debido a que presentó estrés postraumático a raíz de que se dio a conocer la noticia.

Ante las acusaciones que ha recibido de Juan y dos menores de edad más, el diputado señaló que han sido orquestadas por la Mafia del Poder: “es una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder. Es una acusación en mi contra, pero también contra Morena. No huno abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos violencia”.

El joven que denunció a Huerta Corona actualmente se encuentra en una clínica de salud mental por estrés post traumático (Foto: Twitter@SaulHuertaOf).

El desafuero

La madrugada del jueves, la sección introductora de la Cámara de Diputados, resolvió que en cuanto concluyera el periodo ordinario de sesiones, se suspenderán los plazos en el proceso de desafuero del legislador, pedido por la FGJCDMX.

No obstante, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en la cámara baja revocaron la decisión de Morena y el Partido del Trabajo (PT) de congelar los plazos hasta septiembre, fecha en la que iniciará la 65 Legislatura.

En el pleno se acordó que no se detendrán los trabajos legislativos en el segundo receso de la Legislatura, por lo que se prevé que se realicen los tres desafueros que se tienen pendientes, entre ellos, el del diputado Saúl Huerta.

