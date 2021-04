Colectivos exigen justicia para Sharlotte, mujer transgénero asesinada en Chiapas; Fiscalía no reconoce identidad, investiga como homicidio

La mujer de 54 años fue encontrada con heridas hechas con arma punzocortante y piedras. (Fotos: Facebook/ Sharlotte Escobar Ramos)

La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas (REDISEX) alzó la voz para pedir justicia por Sharlotte Escobar Ramos, mujer transgénero asesinada el pasado 25 de abril en su casa, ubicada en el municipio de Comitán.

El portal Chiapas Paralelo informó que la mujer de 54 años fue encontrada con heridas hechas con arma punzocortante y piedras.

A través de un comunicado, la REDISEX hizo un llamado para que las autoridades de la entidad investiguen el caso con perspectiva de género y con enfoque a derechos humanos.

“Exhortamos a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes al transfeminicidio de la compañera Sharlotte, así mismo exigimos el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables, presentarlos ante la justicia y que reciban el castigo que les corresponda”, se lee en el comunicado.

De igual forma, demandaron que el caso sea manejado de manera inmediata, eficiente, libre de estereotipos y basada en el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de instancias de Procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género.

A pesar de las demandas y las denuncias, la Fiscalía General del Estado (FGE) no reconoció la identidad de Sharlotte Escobar Ramos y abrió una carpeta de investigación por el delito de Homicidio Calificado en agravio.

Tras conocer la noticia, agentes de la Policía Especializada, así como de Servicios Periciales de esta Fiscalía, acudieron al domicilio ubicado en calle La Rejoya, barrio El Valle, municipio de Comitán, Chiapas, donde se localizó el cuerpo sin signos vitales.

Reportes de la dependencia señalan que se hará la necropsia de ley para determinar la causa real que puso fin a la vida de la víctima. Y se continuará con las investigaciones hasta dar con el o los responsables de este delito, de tal manera que la acción delictiva no quede impune.

Marina Román, presidenta de la Asociación Diversidad, VIH y Sexualidad (DIVIHSEX), en entrevista con Chiapas Paralelo, dijo que, la Asociación como la familia de la víctima han tenido comunicación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Especializa, quienes siguen trabajando e investigando, sin embargo, no tienen a ninguna persona identificada, por lo que están siguiendo las líneas de investigación.

Mencionó que en Chiapas no hay una legislación contundente en contra de las personas que violentan a la población LGBT, en este caso de transfeminicidio, están presionando a la Fiscalía que investigue con perspectiva de género.

Al mismo tiempo, señaló que muchos medios de comunicación son inconscientes, al usar el nombre legal o masculino de la persona, exhibirlo con fotos y usar pronombres masculinos, cuando todas y todos sabían que Sharlotte Escobar nunca vivió como hombre.

“Es insensibilidad de la población en general, la gente es tan inconsciente que lo primero que les preocupa es discutir que era él, no se ponen a pensar que él o ella era una persona, creo que después de muerta lo que menos relevancia tiene es si le decimos él o ella, esto nos hace ver que en Chiapas no existe la educación y la sensibilización a la población LGBT”, declaró Román ante los medios.

“No vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a permitir que el feminicidio de una compañera trans quede como todas los demás en carpetazo, tiene que haber justicia, al no hacerlo se demuestra que nuestra vida no importa, y que el promedio de vida de una mujer trans es tan corto”, concluyó.

