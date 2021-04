No vamos a “esperar las vacunas de Gatell”: la promesa de Samuel García si gana la elección

Samuel García agradece a jóvenes y presume plan en caso de ser gobernador (Video: Twitter / @samuel_garcias)

Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), captó gran parte de la óptica mediática local con sus declaraciones en el debate entre rivales políticos, donde estuvo presente Clara Luz Flores, de Morena, y Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD.

Este jueves 28 de abril el senador con licencia publicó un fragmento de su participación en el que aclaró que el proyecto que encabeza es ambicioso y que parte del eje temático de no depender del centro del poder federal para impulsar a la entidad que ahora gobierna el independiente Jamie Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Una de sus premisas con las que se diferenció entre sus contrincantes fue su edad, ya que esta coincide con una gran parte de la masa votante de NL, “el 40% de los votantes son de 36 años o menos”, especificó. Con lo cual los exhortó a que salgan a votar y así desplazar a la vieja política para “oxigenar este gobierno caduco, rancio, lleno de vividores, de padrinos, de cuotas y artimañas”.

Samuel García señaló campaña sucia en su contra por parte del PRI (Foto: Cuartoscuro)

“Yo tengo un plan de gobierno muy ambicioso: yo no quiero depender del centro. Yo no quiero que el presidente me diga qué puedo hacer o no hacer”, aseguró, pues cabe recordar que desde su curul se ha planteado repetidamente contrario al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nuevo León es grande, es pujante. Ya estamos emancipados como para esperar las vacunas de Gatell o los planes de estudio de la SEP”

Otra ventaja que mencionó relacionada a su edad es que está libre de corruptelas y que, en contraste a los rivales más destacados, esto le permite estar libre de “padrinos”.

“Que no nos digan que ser joven es un defecto. Es una virtud de llegar limpio, sin padrinos, sin vivir del sistema, sin que nos digan qué hacer”, reiteró. Aunado a esto, planteó de manera breve los puntos de su plataforma política que pretenderá cubrir en su mandato, donde el tema de la fiscalización hacia el gobierno federal y la ecología son temas que se tocaron.

Clara Luz Flores se vio relacionada con NXIVM de cara a las elecciones de Nuevo León (Foto: Twitter/@LeonKrauze)

En este sentido, cabe recordar que El Bronco, junto con otros nueve gobernadores formaron la Alianza Federalista, una cofradía de mandatarios locales que fueron tildados de “rebeldes” por AMLO y buscan renegociar el Pacto Federal aprobado durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Queremos ir por un nuevo convenio fiscal, por una nueva constitución, un nuevo modelo educativo, reestructura del transporte, que se cuide el medio ambiente”, refirió respecto a su modelo diferenciado de la morenista y el priista. En este sentido reafirmó que “Nuevo León sí puede salir adelante sin depender del centro”.

Como un dato relevante en la metodología de su discurso, brincó a la vista que, a diferencia de Flores y De la Garza, García Sepúlveda no portaba tarjetas de referencia, a lo cual dijo que no necesita de “acordeones” para plantear su política.

Samuel García es uno de los críticos más vocales de la administración de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, reiteró la ventaja porcentual que le lleva a sus más próximos rivales en cuanto a la preferencia popular se refiere. Lo cual significa que tiene una alta probabilidad de llegar a la gubernatura que busca; sin embargo, las y los habitantes de NL serán quienes definan esto el 6 de junio de este año.

En este contexto cabe destacar la capitalización de votos que consiguió García, pues se trató de un giro revolucionario en las encuestas, ya que el militante de MC iba de tercero; sin embargo, gracias a un videoescándalo en el que se vio envuelta Clara Luz Flores por una plática que sostuvo con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM, ella bajó del primer lugar hasta el tercero.

Asimismo, se debe de destacar que la masa votante de Flores no se pasó al PRI, el partido que reveló el video, sino que para sorpresa de todos se fue a Samuel.

