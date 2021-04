Del “es de los peores momentos” al “me vale”: así se enfrentaron Lolita Cortés y Laura Bozzo en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Laura Bozzo y Lola Cortés se enfrentaron en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Este miércoles en Las Estrellas Bailan en Hoy se vivieron momentos de tensión gracias a la pareja más esperada del reality: Laura Bozzo y Carlos Bonavides, quienes se enfrentaron a la crítica implacable de Lola Cortés.

Al principio del show, la conductora Galilea Montijo anunció la llegada de la jueza invitada Carmen Salinas, así como la ausencia de “La juez de hierro”, quien tuvo una presentación en Guadalajara, por lo que llegó casi a la mitad de la transmisión.

Fue por ello que Moisés Muñoz y Marisol González bailaron sin la presencia de Lola Cortés al ritmo de la cumbia Se me perdió la cadenita de La Sonora Dinamita, haciendo alusión a la presencia de la intérprete de La Corcholata.

Su presentación transcurrió sin mayores sobresaltos, pues todos los jueces otorgaron un ocho de calificación y comentaron su mejoría respecto a la semana pasada. La calma se debió a la ausencia de “La juez de hierro”, quien la semana pasada fue muy dura con la presentación de Moi y Marisol.

Video: @programa_hoy / Twitter.

Al llegar al turno del esperado equipo apodado “BozzAvides”, el matutino compartió cómo la conductora mantuvo una íntima conversación con Bonavides durante su único ensayo, en el que ambos hablaron de sus enfermedades y adicciones.

Desde ese momento, Laura le lanzó un mensaje a Cortés: “El miércoles te veo la cara, querida”. Esta situación mantuvo a los conductores del matutino en una gran tensión, sobre todo a Galila Montijo, quien hace años también protagonizó un pleito encarnado con la conductora de Laura en América.

Según la peruana, ambas están dispuestas a resolver estas asperezas, además de que aceptó su responsabilidad en el enfrentamiento. A pesar de ello, Galilea bromeó sobre la presencia de la conductora en varias ocasiones, incluso unos minutos antes de que Bonavides y Bozzo salieran a la pista.

Así, bajo el lema de “La tercera edad no es sinónimo de debilitamiento”, se presentó la pareja de Bozzo y Bonavides, quienes se toparon con la sorpresa de que Cortés ya había llegado al foro.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides bailaron 'La Chica Ye-yé'. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Con coloridas vestimentas y una gran energía, el dúo bailó al ritmo a go-gó de La Chica Ye-Yé.

Al terminar, tanto Andrea Legarreta como Latin Lover expresaron que el baile estuvo bastante bien y que la pareja había hecho un muy buen trabajo, lo que encendió el enojo de Lola Cortés.

“Me sorprende que hayan dicho que les gustó cuando nosotros hemos dado bajas calificaciones a gente que sabe bailar, a actores que saben bailar. Se están viendo piadosos, no sé por qué”, les reclamó a sus compañeros.

Los jueces, sorprendidos, dejaron ver su intención de intervenir a los fuertes comentarios de Lolita, pero ésta los detuvo argumentando que era su turno de hablar.

Video: @programa_hoy / Twitter.

Lolita Cortés no perdió la oportunidad de dirigirse a Laura Bozzo después de la serie de comentarios que se dedicaron antes de la presentación.

“Aquí no se viene uno nada más a divertir, aquí hay una responsabilidad de por medio porque se está buscando ser el mejor”, la enfrentó, pues Cortés sostuvo que participar en el show implica compromiso.

“Para mí no sumo, sino restó”, sentenció. Laura Bozzo demostró su inconformidad por los comentarios de la ex jueza de La Academia, y no dudó en responderle.

“Tú no tienes idea de la responsabilidad que yo tengo de grabar tres programas y estar acá”, se defendió, pero provocó que Lolita le respondiera: “Entonces no venga”.

Con un tono burlón, Lolita Cortés le soltó una fuerte pregunta: “¿De verdad cree que así baila nuestro pueblo? Nuestro pueblo sabe bailar. Este es de los peores momentos”, dijo haciendo referencia a que la conductora es extranjera.

A todo ello, Bozzo no dejó de responder que no le interesaba la opinión de Lolita Cortés y hasta soltó en más de una ocasión “me vale”.

