Tardaron en diagnosticarle COVID-19, tuvo trombos, fue intubado pero el bebé Santi sobrevivió: su madre relató su odisea en Tik Tok

La pandemia de coronavirus que ha dejado millones de muertos también ha traído historias con finales felices, como la de una madre de familia originaria de Michoacán, quien narró el periplo de su bebé Santi al contagiarse de COVID-19 y tras estar al borde de la muerte, logró recuperarse.

Sandra Guadalupe relató su historia Tik Tok y rápidamente se volvió viral, a dos días de haberlo subido alcanzó más de cuatro millones de reproducciones más miles de vistas de los otros clips detallando todo el suplicio que pasaron.

Fue la última semana de 2020 cuando los síntomas de su pequeño comenzaron con fiebre alta, por lo que todos, incluyendo los médicos, pensaron que era un catarro, pero con el paso del tiempo el medicamento no le estaba funcionando, por ello lo llevó de nuevo a revisión y ahí le realizaron un estudio que revelaba una baja en las plaquetas, además de que el bebé se mostraba muy débil, sin embargo, no sospechaban de COVID, ya que le realizaron una prueba y había salido negativa.

En otras revisiones, los doctores consideraban que se trataba de una infección escondida, pero sus plaquetas seguían bajando, los estudios continuaban, los medicamentos recetados no hacían efecto y sí comenzaba el calvario de la familia.

Santi, de alrededor de tres años de edad, fue internado en un hospital privado, sin embargo los ahorros que guardaba la familia para una casa propia se esfumaron rápidamente, lo que en ningún momento lamentó Sandra, ya que la vida de su hijo no tiene precio, explicó en su video.

El bebé fue trasladado al Hospital Infantil, y con el corazón partido y en shock por la gravedad de la situación Sandra y el padre del menor recibió instrucciones de que sólo podría recibir informes y que no vería a su bebé.

“Ese día que nos despedimos fue como despedirnos para siempre. Tantas cosas que hemos escuchado que cuando los entuban ya no regresan, pero pues ahora sí que la fe es lo último que se pierde”, narró la madre de Santi.

En primera instancia, los médicos sospecharon que era dengue y volvieron a realizarle más pruebas.

Sin embargo, el pequeño no mejoraba, el hígado del menor estaba inflamado, su respiración se complicaba, y así pasó su cumpleaños junto con su primer diagnóstico, el cual fue citomegalovirus (un tipo de herpes), con ese diagnóstico se le dio un nuevo medicamento.

Aunque ya se tenía un primer diagnóstico, su respiración empeoraba, por lo que se le hizo una prueba de COVID y finalmente ésta salió positiva, el pequeño ya presentaba afectaciones en su corazón y se les comentó que sería intubado y se le colocaría un ventilador para que no dejara de respirar.

Cuando comenzaron los síntomas de coagulación en su sangre, sus padres se aferraron a ser positivos y conseguir por cielo, mar y tierra el medicamento que les solicitaban.

“Con las trombos nos asustamos pero nos enfocamos a buscar y buscar el medicamento que estaba agotado en todos lados debido a la alta demanda en el país y tantos casos de coronavirus”, dijo Sandra.

Cuando lo consiguieron, compraron dos más para donarlos al hospital y ayudar al próximo paciente que pudiera necesitarlo.

Así comenzaron las buenas noticias, pues el niño mostraba mejoras, aunque seguía intubado, estaba estable.

Sandra y su esposo se realizaron las pruebas de COVID-19 y ambos salieron positivos, pero eran asintomáticos, los padres de ambos y abuelos de Santi, quienes también ayudaron a cuidar al niño, salieron negativos.

Tras una semana intubado, Santi comenzó a recuperarse y pudo ser dado de alta. Y ahora a casi cuatro meses de haber salido del hospital, se encuentra bien y pronto irá de nuevo a revisión para verificar que sus pulmones no tengan secuelas.

“Cuando se recuperó le quedaron secuelas, en sus pulmones, en el habla, en caminar, tuvimos que enseñarle a caminar de nuevo”, narró su madre.

La madre comenta que en un primer momento no pensó en el alcance de su primer video, sin embargo el motivo para subirlo fue concientizar a otras familias a prevenir y extremar precauciones que y comentó que muchas personas creen que a los niños no les da COVID-19, o no se les complica, pero sí hay casos que se pueden evitar y no sufran lo que ellos padecieron.

