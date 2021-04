“Hay que taparle la boca a los reporteros”: Julio Scherer aclaró la verdad detrás de esa frase

Julio Scherer Ibarra se disculpó por decir que "hay que taparle la boca a los reporteros" (Foto: Cuartoscuro)

Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, pidió una disculpa por lo que dijo durante una entrevista con Carmen Aristegui.

A través de su cuenta de Twitter, lamentó que una “frase coloquial” se confundiera con un intento de censura. Aunado a esto, reiteró su respeto a los periodistas.

“Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello”, escribió el funcionario en redes sociales.

Esta mañana, cuando la periodista le preguntó a Scherer cómo debía actuar el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a las sanciones y advertencias que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emprendido en su contra, el funcionario respondió que había que “taparle la boca a los reporteros”.

Scherer Ibarra aseguró que no hay "nada más alejado de sus convicciones" (Foto: Twitter/@JScherer_Ibarra)

Aseguró que esta era la única manera para no poner en riesgo al mandatario mexicano, pues las acciones del Instituto se traducen como una “falta de respeto” para el presidente López Obrador.

“El presidente tiene un problema, hay que taparle la boca a los reporteros, decirles ‘por favor no pregunten eso’. Hay que decirle a los reporteros: ‘usted no puede preguntar esto y no puede preguntar el otro’, porque pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel”

“El INE se está excediendo prácticamente en todo. Ahora no solo es tratarlo de callar por la vía de una multa, sino que ahora ya se plantea arrestarlo por 36 horas. Me parece, con todo respeto, una falta de respeto al señor presidente, plantearlo así. Por supuesto, lo vamos a combatir, pero me parece que son los excesos a los que está llegando ese Instituto”, agregó.

El pasado jueves, el INE ordenó al presidente “ajustar su conducta” y no tocar temas electorales durante sus conferencias de prensa matutina o, de lo contrario, se haría acreedor de una sanción.

El INE ordenó al presidente “ajustar su conducta” y no tocar temas electorales durante sus conferencias de prensa matutina (Foto: Cuartoscuro)

Anterior a esto, la Comisión de Quejas y Denuncias ya había solicitado al tabasqueño evitar abordar temas electorales durante las campañas políticas, pues en la rueda de prensa del 16 de abril, el mandatario hizo declaraciones relacionadas con este tópico.

“Sin embargo, al día siguiente, durante la conferencia matutina del martes 20 de abril, el Presidente de México volvió a realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que motivó que en esa misma fecha se presentara otra queja por el incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas un día anterior”, detalló el INE.

En este sentido, el órgano presidido por Lorenzo Córdova solicitó a López Obrador abstenerse “de difundir logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso cuando responda a las preguntas que le son formuladas en las conferencias de prensa”.

López Obrador aseguró que seguirá en marcha el proceso de “transformación”, pese a los exhortos y sanciones del Instituto Nacional Electoral (Foto: Presidencia de México)

Por su parte, el mandatario aseguró que seguirá en marcha el proceso de “transformación”, pese a los exhortos y sanciones del Instituto Nacional Electoral, argumentando que se tiene que garantizar “la democracia y acabar con los fraudes electorales” en el país.

A pregunta expresa de un reportero, el mandatario se rehusó a hablar de temas relacionados con las elecciones, pues señaló que lo pueden “cepillar, como se dice en el béisbol, me pueden multar y hasta arrestar”.

“No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del partido conservador, que no tiene registro ¿o Salinas es el partido conservador?, no ¿verdad?, es de otro partido; ¿Diego Fernández de Cevallos es el partido conservador?, no, es de otro partido; ¿Liébano Sáenz es del partido conservador?, ¿Claudio X. González es del partido conservador?, no”, manifestó el titular del Ejecutivo Federal.

