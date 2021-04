Qué mujer habría causado la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro más allá de la música

Foto: Cuartoscuro.

Luis Miguel y Cristian Castro vieron el esplendor de su carrera en la década de los 90 y esto los llevó a protagonizar una de las más grandes rivalidades en la industria musical de aquella época, lo que quedó retratado en el tercer capítulo del proyecto biográfico de Netflix y que fue estrenado esta noche.

Existen muchas coincidencias entre ambos artistas. Una trayectoria iniciada desde la infancia, hijos de padres famosos y hasta el mismo género musical, son tres características que comparten los intérpretes, pero quizá la que más resalta y que pudo detonar su distanciamiento hace casi tres décadas fue su gusto por las mujeres.

De acuerdo con varios testimonios de la época, la presencia de la modelo y actriz, Daisy Fuentes, causó un conflicto entre Luis Miguel y Cristian Castro.

IMPORTANTE: Si no has visto el tercer episodio de Luis Miguel, la serie es el momento de abandonar este contenido porque tiene muchos spoilers.

En el capítulo de la serie biográfica estrenado esta noche se visualiza una clara rivalidad entre el hijo de Luisito Rey y otro cantante llamado “Cris Valdés”, quien de acuerdo a las referencias presentadas podría tratarse del mismísimo hijo de Verónica Castro.

A lo largo de este nuevo episodio, se ve la molestia de Luis Miguel ante el éxito de “Cris Valdés” e incluso acepta presentarse en el Festival de Viña del Mar, en Santiago de Chile, para competir con su rival artístico y también de amores.

Existen otros tres aspectos que delatan la ya mencionada ruptura en la amistad de ambas estrellas de trayectoria internacional: un tema musical parecido al popular No podrás, un conflicto por una mujer llamada en la ficción “Paola Montero” y el despido de Kiko Cibrián, guitarrista, compositor, arreglista y productor que colaboró con los dos en los años noventa.

Y esta situación ha sido relatada más de una ocasión por el mismo compositor de Suave, quien destacó que sí fue regañado por haber colaborado con Castro a pesar de estar incluido en la orquesta musical de Luis Miguel.

Fue Cristian quien abundó sobre esta rivalidad hace unos años. El cantante de Azul relató que sus problemas con “El Sol de México” comenzaron porque conocieron y cortejaron al mismo tiempo a Daisy Fuentes.

En el programa argentino PH: Podemos Hablar, el cantante mexicano contó el origen del distanciamiento y hasta que no ha sido solucionado por culpa de su homólogo, a pesar de que en su juventud fueron muy cercanos.

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recordó.

“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, añadió.

Una de las ex esposas del “Gallito Feliz” fue más allá al hablar del motivo detrás de la famosa rivalidad, y es que según Gabriela Bo, es Castro quien siempre persigue a las mujeres que ocuparon el corazón del “Sol de México”.

“Sé que pasó algo con Luis Miguel grave, sé que pasó algo entre ellos dos y que él (Cristian), como venganza, sale con Daisy Fuentes y con Sofía Vergara y con todas las que pudo”, declaró la paraguaya al programa La noche de Mirtha.

