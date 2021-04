Morena separó de su bancada en Cámara de Diputados a Saúl Huerta, señalado por presuntos abusos sexuales

Huerta decidió no competir por la reelección en San Lázaro tras las acusaciones en su contra (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, decidió este domingo retirar de su bancada al legislador Saúl Huerta, acusado la semana pasada por presuntamente abusar de al menos dos menores de edad.

“Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del Grupo Parlamentario de Morena al diputado Saúl Huerta. Mañana notificaremos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, anunció en sus redes sociales el líder de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier.

A esta decisión se le suma la que, más temprano este domingo, anunció Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien pidió a una comisión interna del partido que le retire los derechos políticos, luego de que el legislador fuera acusado por al menos dos menores de edad por supuesto abuso sexual, lo que provocó una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Expreso nuestra condena enérgica a estos acontecimientos y, en particular a los diputado federal perteneciente al grupo parlamentario de Morena, quien ostenta una alta responsabilidad y compromiso al ser representante popular mandado de nuestro partido político”, escribió Delgado en su pedido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

En consecuencia, le solicito respetuosamente a las y los integrantes de este órgano de justicia que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se suspendan de forma inmediata los derechos políticos electorales del ciudadano Benjamín Saúl Huerta corona en tanto que se desarrolla en las diligencias de investigación correspondientes y se determina su grado de responsabilidad en los hechos que le imputan

Delgado añadió que, en congruencia con el “compromiso con el pueblo de México” y con los principios de Morena”, en el partido “no se tolera la impunidad para nadie”. “Las y los militantes esperamos que la comisión a su cargo ejercer las atribuciones que le confiere a los documentos básicos y envíe un mensaje claro y contundente: por encima de la ley, nadie”, concluyó su carta el dirigente morenista.

Delgado detalló que la suspensión de derechos del diputado Huerta, representante del Distrito 11 de Puebla, estado ubicado en el centro de México, se mantendrá hasta que se aclare su situación legal.

Asimismo, el dirigente nacional morenista solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el proceso que involucra al diputado Saúl Huerta. Al tiempo que señaló que Morena está en total disposición para coadyuvar “en lo que se considere necesario”.

Apenas este sábado, la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJCMDX) informó que el viernes recibió la denuncia de otra persona menor de edad, quien señaló en su entrevista con el agente del Ministerio Público, que fue víctima de abuso sexual por parte de una persona adulta mayor originaria de Puebla.

“Acompañado en todo momento por sus familiares, y con la asistencia legal correspondiente, además de la brindada por una psicóloga clínica y una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), el adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual, similar a la que denunció hace unos días un adolescente, por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc”, ahondaron las autoridades.

“Es preciso reiterar que la investigación inicial continúa sin detenido, luego de que se acreditara que el probable participante es diputado federal. En la Fiscalía se continúa la integración y análisis de ambas indagatorias acumuladas, con la finalidad de reunir los datos de prueba necesarios para formular la imputación correspondiente”, añadieron.

El jueves, la Fiscalía capitalina había anunciado que continuaba la integración de una carpeta de investigación, por la probable comisión del delito de abuso sexual contra el menor de edad que denunció que los hechos habrían ocurrido al interior de una habitación de un hotel ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México.

El mismo jueves, detallaron, especialistas en química, criminalística, fotografía, psicología y genética de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales trabajan en la elaboración de diferentes dictámenes periciales.

“Al tiempo en que agentes de la Policía de Investigación (PDI) han recabado imágenes de cámaras de vigilancia, públicas y privadas. Todo lo anterior, a efecto de ser integrado a la indagatoria respectiva. Cabe señalar que el representante social de la FGJCDMX solicitará medidas de protección para la persona menor de edad a autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla”, expresaron.

Tras las acusaciones en su contra, el diputado Huerta renunció a su reelección con Morena para mantenerse tres años más en la Cámara de Diputados. Además, este sábado, Ignacio Mier, líder de los diputados morenistas, anunció que someterá a consideración de su bancada la separación del diputado Huerta, “en tanto su inocencia con relación a los actos que se le imputan, no sea acreditada por la Fiscalía de la Ciudad de México”.

“Respetuosamente solicitamos a las autoridades correspondientes, se agilice el proceso con relación al caso del diputado Saúl Huerta. Reiteró la disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario”, dijo Mier, quien unos días antes había sido más precavido y había dicho que no se metía en “cosas personales” que el legislador hubiera hecho en privado.

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fundó Morena, habló del caso. “Yo como presidente de la República condeno cualquier abuso: sexual, contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios...de quien sea”, aseguro el viernes en conferencia de prensa.

“Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia… el que comete un delito tiene que ser castigado porque no somos iguales, no vamos a encubrir”, recalcó.

