“No han dado la cara”: Gilberto Lozano habló sobre el origen de la polémica App “Voto Útil”

Ante las dudas que algunas personas hicieron llegar respecto a la plataforma “Voto útil”, Gilberto Lozano, uno de los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), aseguró que el movimiento tiene total desconocimiento del autor de dicho portal.

“No sabemos quién es el autor. Primero nos dijeron en las cadenas que era un grupo de amigos. Después que era un grupo de estudiantes de la Ibero, que desmintieron el asunto, y por último nos pasan un rollo de que aparentemente hay un matemático profesor de la UNAM detrás de eso. La verdad es que no han dado la cara.”, aseveró.

La plataforma “Voto Útil” fue lanzada el pasado 31 de marzo con el - supuesto - propósito de concientizar a la población respecto a su decisión electoral para los próximos comicios del 6 de junio.

En un comienzo, se difundió que su desarrollo había quedado en manos de alumnos de la Universidad Iberoamericana, sin embargo, el 6 de abril la institución se pronunció, vía Twitter, asegurando ser ajena a la creación de esta aplicación.

“La Universidad Iberoamericana aclara desconocer el origen, intención y posible respaldo de este sitio y, por lo tanto, es ajena a la información ahí contenida y a los posibles efectos que pueda tener sobre el actual proceso electoral.”, expresó en el comunicado.

Asimismo, recalcó su compromiso con el respeto hacia las normas, dependencias y procesos electorales, así como al derecho al acceso a información que permita a las y los ciudadanos decidir sobre su intención de voto.

Por ello, afirmó que “no promueve discursos o herramientas que favorezcan o perjudiquen a candidatas y candidatos a cualquier puesto de elección popular ni a los partidos políticos que representan”.

En relación con estas lagunas sobre su invención, Lozano cuestionó las fuentes, las mentes intelectuales y las supuestas encuestas en las cuales se basaron para la creación de este portal, por lo que advirtió que ésta podría ser una manipulación.

“Podríamos pensar que esta caja negra podría ser una manipulación. ¿Qué tanto está en manos de un vendedor de campañas políticas? ¿Qué tanto está en manos de dueños de encuestadoras? ¿Qué tanto su principal cliente es Primor? ¿Quién está detrás? No lo sabemos.

Ahora ... ¿Basado en qué encuestas? ¿Cuales? ¿Las de los periódicos? ¿Las de ellos? ¿Las de un sistema llamado oraculus que no sabemos que le meten ahí para sacar en una caja negra y decirte ciegamente por quien votas? ”, reflexionó.

Por ello, recordó - y aseguró - a la población que el Sello FRENAAA, plataforma creada por el frente para la evaluación de las y los candidatos electorales, sí toma en cuenta “la voz de los ciudadanos reales”.

“Respetamos todas las herramientas pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los mexicanos tenemos ser sabios. Y el Sello Frena es eso: realmente toma en cuena la voz de los ciudadanos reales que no queremos a Morena, que no queremos a sus partidos cómplices y que vamos totalmente contra la dictadura, pero no para ir de Guatemala a Guatepeor.”, señaló.





