Quién es Xiye Bastida, la mexicana que sorprendió con su emotivo discurso ante los líderes mundiales en la Cumbre Climática

Intervención de Xiye Bastidas en Leaders on Climate Change (Video: Leaders on Climate Change)

“Excelencias, presidente Biden y honorable jefe de estado, mi nombre es Xiye Bastida, y soy una activista por la justicia climática, nacida y criada en México”.

Con esa frase, una joven mexiquense de 19 años arrancó su discurso durante la Cumbre Climática 2021, celebrada de forma virtual este 22 de abril.

Ante un total de 40 líderes mundiales, entre los que se encontraban el presidente ruso Vladimir Putin, o el mandatario chino Xi Jinping, la adolescente alzó la voz, y acusó a los gobernantes de “perpetuar y defender los dañinos sistemas del colonialismo, la opresión y el capitalismo”. Además, les pidió aceptar que la era de los combustibles fósiles “ya terminó”, y que es el momento de emprender una transición global hacia las energías renovables.

Su intervención se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la cita. El mundo aplaudió su coraje, su madurez, y su oratoria. Pero, ¿quién es esta activista mexicana?

(Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

Una infancia en San Pedro Tultepec

Xiye Bastida nació en el Estado de México, en San Pedro Tultepec, y pertenece a las comunidades indígenas otomí y tolteca.

En 2015, su pueblo sufrió unas sequías devastadoras y prolongadas. La alteración del clima afectó a los cultivos, a los agricultores locales, y al abasto de agua.

“Nuestro lago se estaba secando porque no teníamos lluvias. Vivimos con los ciclos de la Tierra y que las precipitaciones no lleguen cuando es temporada de lluvias, es muy loco. Cuando no llueve, la tierra se seca, y nosotros dependemos de la tierra; es nuestro sistema de apoyo. Tras esto, tuvimos cantidades masivas de lluvias que no paraban”, dijo Bastida, en entrevista con Nexus Media.

Poco antes, Xiye y su familia se habían marchado a vivir a Nueva York. La estancia en un principio solo iba a durar un año. Allí, visitó Long Island y se asustó al conocer los estragos que había causado el huracán Sandy en 2012. Entonces comprendió que la sequía en su pueblo y los fenómenos meteorológicos extremos que estaban sacudiendo al planeta no eran eventos aislados, sino que se debían a la crisis climática. Así fue como comenzó su activismo.

“Sentía que necesitaba hacer algo”, le dijo al diario.

La adolescente mexicana empezó a empapelar con carteles su escuela secundaria de Manhattan para alertar de los efectos de la crisis climática. Junto a otros compañeros, creó un grupo ambiental, y se acercó a organizaciones como Peoples Climate Movement, Sunrise Movement y Extinction Rebellion, en las que hoy forma parte del comité administrativo. También creó un programa para activistas jóvenes que quisieran luchar por el medio ambiente. Y en marzo de 2019, movilizó a 600 estudiantes de su escuela para que se unieran a una protesta por la emergencia climática.

“Recuerdo cuando tenía 12 años en México, y creía que sabía cómo iba a ser mi viaje escolar. Estaba segura de que iba a estudiar veterinaria y vivir en París (¿divertido, verdad?)”, relata en una publicación de Instagram del 2019. “Pero luego me di cuenta de que mi misión era promover la justicia climática y ambiental, poniendo el foco en las comunidades que han vivido en equilibrio con la naturaleza antes de ser blanco de explotación y contaminación”, agregó.

“Cuando me mudé por primera vez a Nueva York, solo me quedaría un año... pero se extendió hasta mi último año de secundaria. De repente, tuve la oportunidad de postularme a universidades estadounidenses: había superado la barrera del idioma, había encontrado mi pasión, y había encontrado una comunidad. Pero, por supuesto, como estudiante internacional, el proceso fue muy desafiante”.

