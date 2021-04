Brozo, Chumel Torres, Fox y Calderón criticaron a David Monreal por tocar los glúteos de una candidata de Morena

Las críticas contra el morenista inundaron las redes sociales (Fotos: Cuartoscuro)

Las imágenes del morenista David Monreal Ávila tocando indebidamente a la candidata Rocío Moreno Sánchez no solo lo puso en el ojo del huracán, también encendió a los usuarios de redes sociales, donde comenzaron a emitir fuertes críticas en su contra y lo bautizaron como “Lord Nalgadas”.

El tema coronó las tendencias de redes sociales y sirvió para que miles de personas se pronunciaran contra el comportamiento del candidato a la gubernatura de Zacatecas. Otras tendencias que acompañaron este caso fueron #LordManoLarga y #UnManoseadorNoSeráGobernador, en las que también arremetieron contra de Morena.

Entre quienes criticaron al candidato estuvo el ex presidente de México, Felipe Calderón, quien señaló que el acto de Monreal es “Indignante, oprobioso. Y lo que es peor, el cinismo y la impunidad de los candidatos del gobierno y su partido, protegidos desde lo más alto del poder”.

Otro ex presidente de México, Vicente Fox, utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar a Monreal también “Inadmisible, no podemos permitir que esta clase de personas sean nuestros gobernantes”, escribió.

El influencer Chumel Torres, por su parte, criticó burlescamente el caso al escribir: “Un candidato mintiendo cuando lo tienen en video. ¿De quién habrá aprendido?” y “Miente aunque te cachen con el confeti en los calzones”

En cuanto al periodista Victor Trujillo, mejor conocido como Brozo, este cuestionó el por qué Rocío Moreno se posicionó antes que su agresor. “Todos vimos el video. Aquí, el posicionamiento de Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila. ¿Y el de David Monreal, candidato de Morena a gobernador de Zacatecas?”, señaló.

Y es que Moreno Sánchez emitió un comunicado poco después de que se diera a conocer el video y dijo: “No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”.

“TODOS y TODAS en la 4t son unos cochinos, marranos, cuinos, SE SABE”, escribió otra usuaria de la red social. Mientras que otra usuaria escribió: “Ya basta de que partidos políticos protejan a tipos misóginos incapaces de impulsar políticas publicas en beneficio de las mujeres, porque no respetan, AGREDEN”.

El candidato señaló que el video era una manipulación (Foto: Captura de pantalla)

El candidato por Zacatecas aseguró que “es una mentira” que haya tocado a su compañera de partido durante el mitin. Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que, más bien, se trató de un “roce involuntario”.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada.. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. Una mentira dicha muchas veces hace mucho daño. Nosotros ya lo hemos padecido, tu servidor ha padecido lo más vil de la política, la ruindad de la política. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, aseguró el hermano del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Además aseguró que se trata de un montaje, pues ahora existen herramientas digitales con las que “puedes manipular.

