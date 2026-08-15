“Nefasto el periodismo de este país”: Brian Rodríguez arremete contra medios mexicanos por rumores sobre su salario en América

El atacante no concretó su salida del América como el quería. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Brian Rodríguez volvió a colocarse en el centro de la conversación alrededor del América, aunque esta vez no por una actuación en la cancha, sino por su respuesta contra las versiones sobre su situación contractual.

El atacante uruguayo reaccionó en redes sociales a una publicación que señalaba que su representante, Edgardo Lasalvia, buscaría una mejora económica para el jugador y cuestionó la forma en que se han abordado los rumores sobre su futuro.

Brian Rodríguez explota contra las versiones sobre su salario

La publicación aseguraba que Lasalvia pretende una mejora económica para Brian dentro del América y que su principal argumento sería el interés de distintos clubes por contratarlo, y que la llegada de Rodrigo Campaz al conjunto azulcrema se habría estancado.

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La información recuperó supuestas declaraciones recientes del representante, quien habría explicado que existen diferentes posibilidades para el futbolista y mencionó opciones en Brasil, Holanda y Medio Oriente.

Ante esa situación, Brian decidió intervenir y lanzó un mensaje contundente contra quienes, desde su perspectiva, están generando versiones sin sustento.

“Estas aburridos se ve! De algo hay que hablar o inventar siempre. Nefasto el periodismo de este país no pueden ser más estúpidos”, escribió el delantero en los comentarios de la publicación.

Brian agregó que algunas personas buscan generar interacción a costa de los jugadores y cuestionó el efecto de estas versiones entre aficionados. “Lo que haces por unos like que triste que es tu vida”, señaló.

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La discusión continuó cuando otra usuaria defendió al futbolista y sostuvo que existe una diferencia entre informar e inventar información para conseguir interacción.

Brian respondió nuevamente y aseguró que todos deberían buscar el bienestar de los clubes y sus jugadores, antes de acusar a quienes difunden este tipo de versiones de preocuparse únicamente por los “likes” y de “ensuciar a los demás”.

El uruguayo dejó clara su molestia por las versiones sobre su salario, aunque sus comentarios no significan que exista una renovación acordada o una decisión definitiva sobre su futuro.

Rodríguez llamó "estúpidos" a los periodistas mexicanos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Brian Rodríguez y los intentos que no avanzaron para sacarlo del América

La reacción del atacante ocurre en un momento en el que su nombre ha aparecido con frecuencia en el mercado de fichajes.

El caso más reciente fue el del Vasco da Gama, aunque esa operación se enfrió debido a que las pretensiones económicas del América estuvieron por encima de lo que el club brasileño estaba dispuesto a invertir. Reportes recientes señalan que la negociación no llegó a consolidarse.

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Antes de esa posibilidad estuvo el Cruzeiro, que sí presentó propuestas por el futbolista en esta ventana. El conjunto brasileño realizó una primera oferta de unos ocho millones de dólares y posteriormente elevó su propuesta a 10 millones, además de bonos y variables.

Rodríguez no le quedó de otra que mantenerse en América. REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y el club terminó retirándose de la negociación.

El propio Brian habló después de ese episodio y aseguró que se encontraba tranquilo y feliz en el América. “Cuando sea el momento de ir, voy a comunicar”, explicó entonces, dejando claro que no pretendía forzar una salida del América.

En paralelo, su representante confirmó que existían otras posibilidades en el extranjero y que viajaría a México para revisar las alternativas.

Esa situación alimentó las versiones sobre una eventual salida, pero hasta ahora ninguna de las opciones mencionadas ha terminado con el traspaso del uruguayo.

Brian Rodríguez continúa como jugador del América, mientras las especulaciones sobre su salario, una posible mejora contractual y el interés de otros clubes continúan. Su respuesta deja claro que está dispuesto a defender públicamente su postura cuando considera que la información difundida sobre él rebasa la realidad.

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