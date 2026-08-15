Elisa Vicedo anuncia que va a juicio contra Eduardo Carabajal tras ocho años de proceso legal

La actriz reveló que irá a juicio en contra de su agresor después de ocho años IG: vicedoelisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz Elisa Vicedo confirmó que el caso por abuso sexual que denunció en 2018 llegará a juicio oral, luego de que se dictara el auto de apertura en una audiencia reciente.

La noticia llega después de más de ocho años de proceso legal y tras ganar todos los amparos interpuestos por el actor Eduardo Carabajal, quien la agredió sexualmente en 2016 y físicamente en 2018.

Vicedo, de 30 años, lo anunció a través de un video en su cuenta de Instagram, donde aclaró que aún no existe fecha para el juicio.

“No sé cuándo será la fecha de juicio y tampoco les puedo decir si va a ser en un año o en dos”, señaló.

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A pesar de esa incertidumbre, la actriz subrayó que el proceso avanzó más de lo que logran la mayoría de las denunciantes en México: “Hemos llegado muy lejos, mucho más que muchas de las mujeres que denuncian en México”, dijo.

Elisa Vicedo compartió un importante avance en su denuncia por abuso (IG: vicedoelisa)

Una denuncia única en las estadísticas del país

Según datos del Centro de Atención de Víctimas citados por la propia actriz, ninguna mujer continúa con una denuncia por violación después de los cinco años.

Vicedo lleva ocho años y dos meses en el proceso, una cifra que, según afirmó, es única en las estadísticas del país.

El caso se remonta a 2016, cuando Carabajal, actor y productor argentino conocido por telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor y Mi adorable maldición, abusó sexualmente de Vicedo durante un rodaje.

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Dos años después, en junio de 2018, la golpeó frente a su padre en el Parque Hundido de la Ciudad de México, cuando ella ya había comenzado a hablar del abuso con personas del medio artístico.

La agresión le provocó una lesión en el rostro que requirió cirugía maxilofacial, y hernias en las vértebras C3, C4, C5, C6 y C7, que son permanentes.

“Ese día comprendí que existían más víctimas”, dijo Vicedo en el video.

Hasta la fecha, la actriz asegura tener conocimiento de que Carabajal habría violentado o abusado sexualmente de otras catorce personas.

La agresión sufrida le provocó una lesión en el rostro que requirió cirugía maxilofacial. IG: vicedoelisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una agresión premeditada

En el mismo video, Vicedo reveló una lectura nueva sobre la agresión de 2018, explicó que encontró entrevistas en las que Carabajal admitió haber sido informado de que ella lo señalaba como su violador antes del incidente.

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“Hoy sé que no es casualidad que ese día haya sido atacada. Esa persona no tenía nada que estar haciendo ahí, porque no había sido ni siquiera invitado. El motivo era yo, silenciarme”, aseguró.

La actriz también detalló que en marzo de 2018, cuatro meses antes de la agresión pública, ya recibía amenazas de muerte por hablar del abuso, incluso tuvo que abandonar una obra de teatro para evitar coincidir con Carabajal.

Elisa Vicedo aseguró haber recibido amenazas de muerte durante el proceso (IG: vicedoelisa)

Una lucha que le costó un bebé y un matrimonio

Vicedo reconoció en el video el peso personal que implicó sostener el proceso durante casi una década: “El luchar los últimos ocho años y dos meses por mi caso me costó no solo un bebé, sino también un matrimonio”.

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Aun así, aseguró que no lo cambiaría por nada y que no volvería a quedarse callada.

La actriz vive fuera de México por las amenazas de muerte que recibió, desde Canadá, donde reside, ha asistido a casi todas las audiencias.

“He tenido que encontrarme en numerosas ocasiones con mi agresor en audiencias”, relató,

Vicedo aseguró que el proceso le costó un bebé y un matrimonio (IG: vicedoelisa)

Reconoció que eso tuvo un impacto profundo en su salud física y mental, incluyendo ansiedad y estrés postraumático.

En el video, Vicedo agradeció a su abogado, Simón Herrera Bazán, a quien mencionó por primera vez públicamente: “Cuando alguien sabe lo que está haciendo, se nota”, dijo.

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Aclaró que no dará entrevistas hasta que exista una fecha oficial de juicio, momento en el que convocará a una conferencia de prensa.

El caso de Vicedo es considerado uno de los primeros vinculados al movimiento MeToo en México, por lo que el avance en el proceso podría marcar un antes y después en las denuncias de este tipo en el país.