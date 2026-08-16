La marca que persigue Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Sergio Pérez buscará romper la marca que ostenta el español Sainz. (Sergio Pérez)

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Sergio “Checo” Pérez acumula 28 posiciones recuperadas en los primeros 11 grandes premios de la temporada 2026 de la Fórmula 1, lo que lo coloca como el segundo piloto con más remontadas en carrera, a solo una posición de liderar la estadística. El único que lo supera es el español Carlos Sainz, con 29, al volante del Williams.

La diferencia entre ambos es mínima y la segunda mitad del campeonato aún no comienza. El próximo Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort abre una nueva oportunidad para que Pérez acorte esa distancia, con nueve carreras por delante en el calendario.

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Checo Pérez arranca desde el fondo y avanza carrera a carrera

El contexto en el que Pérez construye esta estadística hace que el número cobre otra dimensión. El piloto tapatío no ha logrado superar la Q1 en ninguna clasificación de la temporada y suele tomar la salida desde las últimas posiciones de la parrilla. Su monoplaza, el MAC-26 de Cadillac, es considerado el más lento de la parrilla en términos de rendimiento puro.

A pesar de eso, Pérez ha demostrado consistencia en carrera. Sus mejores actuaciones en cuanto a posiciones recuperadas fueron en el Gran Premio de China, donde pasó del lugar 21 al 15, y en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde avanzó del 20 al 14, que ha sido su mejor resultado de la temporada.

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En el Gran Premio de Barcelona también logró una remontada de cinco posiciones, al pasar del 19 al 14. Estas tres carreras concentran la mayor parte de su avance acumulado y muestran que su rendimiento en carrera contrasta con sus dificultades en clasificación.

La estadística completa de Pérez en la temporada incluye tres abandonos: en Canadá, Austria y Bélgica, además del Gran Premio de Hungría, donde también dejó la carrera sin terminar.

Esas salidas anticipadas le han restado posiciones al marcador acumulado y hacen que sus 28 posiciones ganadas sean aún más representativas del trabajo realizado en las carreras que sí completó.

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Carlos Sainz lidera con 29, pero Alonso y Gasly también aprietan

La estadística completa de los cinco pilotos con más posiciones recuperadas en la temporada 2026 ubica a Sainz primero con 29, seguido de Pérez con 28, Fernando Alonso de Aston Martin con 27, Pierre Gasly de Alpine con 26 y Max Verstappen de Red Bull con 22.

El caso de Verstappen es distinto al de los demás: el neerlandés pelea por las posiciones de vanguardia y sus remontadas provienen de salidas desde lugares medios de la parrilla, no desde el fondo.

En cambio, Pérez y Sainz construyen sus números desde posiciones más bajas, lo que exige un mayor número de adelantamientos por carrera.

Sainz ha logrado sus mejores actuaciones en el Gran Premio de China, donde saltó del lugar 17 al noveno, y en Miami y Canadá, donde también terminó en el noveno puesto. A diferencia de Pérez, el madrileño ha sumado seis puntos en el campeonato, lo que añade peso a su estadística.

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Para Checo Pérez, el reto de la segunda mitad de la temporada es doble: acercarse o superar a Sainz en la estadística de remontadas y, al mismo tiempo, sumar los primeros puntos para Cadillac en su temporada debut en la Fórmula 1. El Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort es la próxima oportunidad para avanzar en ambos frentes.