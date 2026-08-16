México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La marca que persigue Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El mexicano persigue la marca pese a no tener un monoplaza desarrollado aún

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Sergio Pérez buscará romper la marca que ostenta el español Sainz. (Sergio Pérez)
Guardar

Sergio “Checo” Pérez acumula 28 posiciones recuperadas en los primeros 11 grandes premios de la temporada 2026 de la Fórmula 1, lo que lo coloca como el segundo piloto con más remontadas en carrera, a solo una posición de liderar la estadística. El único que lo supera es el español Carlos Sainz, con 29, al volante del Williams.

La diferencia entre ambos es mínima y la segunda mitad del campeonato aún no comienza. El próximo Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort abre una nueva oportunidad para que Pérez acorte esa distancia, con nueve carreras por delante en el calendario.

PUBLICIDAD

Checo Pérez arranca desde el fondo y avanza carrera a carrera

El contexto en el que Pérez construye esta estadística hace que el número cobre otra dimensión. El piloto tapatío no ha logrado superar la Q1 en ninguna clasificación de la temporada y suele tomar la salida desde las últimas posiciones de la parrilla. Su monoplaza, el MAC-26 de Cadillac, es considerado el más lento de la parrilla en términos de rendimiento puro.

A pesar de eso, Pérez ha demostrado consistencia en carrera. Sus mejores actuaciones en cuanto a posiciones recuperadas fueron en el Gran Premio de China, donde pasó del lugar 21 al 15, y en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde avanzó del 20 al 14, que ha sido su mejor resultado de la temporada.

PUBLICIDAD

En el Gran Premio de Barcelona también logró una remontada de cinco posiciones, al pasar del 19 al 14. Estas tres carreras concentran la mayor parte de su avance acumulado y muestran que su rendimiento en carrera contrasta con sus dificultades en clasificación.

La estadística completa de Pérez en la temporada incluye tres abandonos: en Canadá, Austria y Bélgica, además del Gran Premio de Hungría, donde también dejó la carrera sin terminar.

Esas salidas anticipadas le han restado posiciones al marcador acumulado y hacen que sus 28 posiciones ganadas sean aún más representativas del trabajo realizado en las carreras que sí completó.

Carlos Sainz lidera con 29, pero Alonso y Gasly también aprietan

La estadística completa de los cinco pilotos con más posiciones recuperadas en la temporada 2026 ubica a Sainz primero con 29, seguido de Pérez con 28, Fernando Alonso de Aston Martin con 27, Pierre Gasly de Alpine con 26 y Max Verstappen de Red Bull con 22.

El caso de Verstappen es distinto al de los demás: el neerlandés pelea por las posiciones de vanguardia y sus remontadas provienen de salidas desde lugares medios de la parrilla, no desde el fondo.

En cambio, Pérez y Sainz construyen sus números desde posiciones más bajas, lo que exige un mayor número de adelantamientos por carrera.

Sainz ha logrado sus mejores actuaciones en el Gran Premio de China, donde saltó del lugar 17 al noveno, y en Miami y Canadá, donde también terminó en el noveno puesto. A diferencia de Pérez, el madrileño ha sumado seis puntos en el campeonato, lo que añade peso a su estadística.

Para Checo Pérez, el reto de la segunda mitad de la temporada es doble: acercarse o superar a Sainz en la estadística de remontadas y, al mismo tiempo, sumar los primeros puntos para Cadillac en su temporada debut en la Fórmula 1. El Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort es la próxima oportunidad para avanzar en ambos frentes.

Temas Relacionados

Sergio Checo PerezCheco PérezFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Las víctimas fueron atacadas cuando circulaban en un automóvil por la avenida José Aguilar Barraza

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Confirmado: Rafael Mercadante es el nuevo integrante de La Granja VIP 2

El actor y conductor se suma al reality de Tv Azteca como granjero

Confirmado: Rafael Mercadante es el nuevo integrante de La Granja VIP 2

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 15 de agosto: alerta por riesgo de lluvias con descargas eléctricas en estas zonas del Edomex y la capital

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 15 de agosto: alerta por riesgo de lluvias con descargas eléctricas en estas zonas del Edomex y la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Ronald Johnson celebra ejercicio militar conjunto en la frontera Juárez-El Paso: “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles”

Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico: el cargamento vale más de 405 millones de pesos

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Confirmado: Rafael Mercadante es el nuevo integrante de La Granja VIP 2

Elisa Vicedo anuncia que va a juicio contra Eduardo Carabajal tras ocho años de proceso legal

Preventa de boletos de Avengers: Doomsday genera confusión en los mexicanos: ¿y la venta en el país?

El desprecio de Yahir por el aceite que patrocina a La Casa de los Famosos México provoca divertidos memes

DEPORTES

Atlante vs. Toluca EN VIVO: comienza el segundo tiempo en el Estadio Azteca: 0-0 marcador parcial

Atlante vs. Toluca EN VIVO: comienza el segundo tiempo en el Estadio Azteca: 0-0 marcador parcial

Entre leyendas del Toros Neza: el “Piojo” Herrera manda mensaje al “Turco” Mohamed para el Atlante vs Toluca

“Nefasto el periodismo de este país”: Brian Rodríguez arremete contra medios mexicanos por rumores sobre su salario en América

Rayo McQueen se suma a la Fórmula 1 para desafiar a Checo Pérez

Televisora dueña de Tigres, Puebla y Juárez arrastraría millonaria deuda por derechos de transmisión