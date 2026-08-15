Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico: el cargamento vale más de 405 millones de pesos

Dos tripulantes fueron detenidos y trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco para ser puestos a disposición de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

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La Secretaría de Marina interceptó en el Océano Pacífico una lancha que transportaba 53 bultos con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína, a 170 millas náuticas —315 kilómetros— al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Dos tripulantes fueron detenidos en el operativo.

EL operativo también resultó en la detención de dos personas. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según datos publicados en un comunicado conjunto de la institución naval y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aseguramiento representó una afectación económica de 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos involucrados. Con esta acción, la Armada de México evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles.

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Un vuelo de patrullaje localizó la narcolancha

El operativo se originó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. El personal naval avistó la lancha desde el aire, realizó el seguimiento correspondiente y procedió a la intercepción en aguas del Pacífico, en la zona correspondiente a la Octava Región Naval.

La embarcación contaba con dos motores fuera de borda. A bordo viajaban dos tripulantes, quienes fueron detenidos en el momento de la intercepción. Los 53 bultos con la sustancia fueron asegurados en ese mismo punto.

Los dos presuntos infractores fueron trasladados junto con lo decomisado a las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. Ahí quedaron a disposición de la SSPC para ser presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación y determinará su peso exacto.

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La Marina actuó a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera

La acción fue ejecutada por personal de la Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera. El vuelo de patrullaje que dio origen al operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la dependencia.

Fueron más de 50 bultos los asegurados tras la intercepción de la lancha. Crédito: Gabinete de Seguridad

Esas operaciones se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado por la Marina es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas y la estructura financiera de los grupos delictivos.

Las autoridades no revelaron en su comunicado a qué organización criminal pertenecería el cargamento ni si existe alguna línea de investigación al respecto. La FGR es la instancia que determinará los cargos contra los dos detenidos.

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El aseguramiento eleva a cerca de 90 toneladas el total de cocaína decomisada en mar en esta administración

La Marina y la SSPC señalaron en su comunicado conjunto que este decomiso se suma a los resultados acumulados de las operaciones marítimas en la presente administración, que en conjunto suman cerca de 90 toneladas de cocaína asegurada.

El pasado este 7 de agosto, la Marina informó un operativo de características similares: la intercepción de una lancha a 851 kilómetros al sur de Acapulco con mil 170 kilogramos de cocaína y seis tripulantes detenidos —tres mexicanos y tres ecuatorianos—. La embarcación cargaba además 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, una configuración que apuntaría a una operación con coordinación desde tierra o desde otra nave.

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El Pacífico concentra el tráfico marítimo de droga: CJNG y Cártel de Sinaloa son los principales señalados

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar se concentra en las costas del Océano Pacífico. Identificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

El secretario de Marina en la conferencia mañanera de este 31 de julio. Crédito: Presidencia

Morales describió además un cambio en las tácticas de los grupos criminales: introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Una vez en el agua, lanchas menores operaban como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directamente en los puertos.

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El litoral del Pacífico mexicano abarca 11 estados y más de 7 mil kilómetros de costa, lo que equivale a 70% del litoral nacional. El grueso de los decomisos documentados en lo que va del año ocurrió frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Toda la droga asegurada en esa franja correspondió a cocaína que llegaría por vía marítima desde Sudamérica.