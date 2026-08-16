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Confirmado: Rafael Mercadante es el nuevo integrante de La Granja VIP 2

El actor y conductor se suma al reality de Tv Azteca como granjero

(redes sociales)
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Rafael Mercadante se convierte en el sexto granjero confirmado de la segunda temporada de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrena el domingo 6 de septiembre por Azteca UNO. El anuncio se hizo este sábado durante la transmisión del partido Atlante vs. Toluca en Azteca 7, siguiendo la dinámica de revelaciones graduales que la producción mantiene desde principios de mes.

Mercadante llega a la granja con más de tres décadas de trayectoria en el entretenimiento mexicano y estadounidense. Actor, conductor, cantante y locutor, nació en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1973 y dio sus primeros pasos frente a las cámaras a los 10 años en Televisa Monterrey, con un grupo de baile llamado Rafael y su Ballet.

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Mercadante ganó un Emmy en 2007 por conducir el Desfile de las Rosas

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Su carrera despegó en los años 90 tras obtener una beca del Centro de Educación Artística de Televisa, generación 93-95. Participó en telenovelas como El privilegio de amar y El manantial, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos para conducir y producir programas en Univision, entre ellos Caliente y las alfombras rojas de los Premios Juventud.

En 2007 ganó un Emmy por la conducción del Desfile de las Rosas para Univision en Los Ángeles. El galardón marcó uno de los momentos más altos de su etapa en la televisión hispana de ese país.

Su relación con TV Azteca no es nueva. Desde 2023 condujo La Rueda de la Suerte y Al Extremo fin de semana por Azteca UNO y Estrella TV en Estados Unidos. También participó en las dos temporadas de La Isla, reality en el que ya probó su resistencia ante las cámaras en condiciones extremas.

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No es su primera experiencia en un reality de supervivencia

Rafa Mercadante Venga la alegría
Estuvo como conductor en "Venga la alegría" (IG: rafamercadante)

El paso por La Isla y La Isla 2016 La Revancha lo ubica entre los participantes con más experiencia en formatos de resistencia dentro del elenco de esta segunda temporada. Esa trayectoria lo distingue de compañeros como el influencer Kunno o el comediante Kevyn Contreras, cuya exposición televisiva se concentra en las redes sociales.

Los otros granjeros ya confirmados son Carlos Trejo, conocido como el Cazafantasmas; la actriz y cantante Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos de Telemundo en 2022; Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos con más de cuatro décadas en el rock mexicano; y Kevyn Contreras, el Bicolor.

La conducción del programa estará a cargo de Adal Ramones como conductor estelar y Kristal Silva como co-conductora. Mallezaa fungirá como host digital. El panel de críticos lo integran Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero.

La Granja VIP se transmitirá los domingos a las 20:30 horas por Azteca UNO, en sustitución de MasterChef. La señal en vivo las 24 horas estará disponible en Disney+ y en el sitio web oficial de TV Azteca.

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