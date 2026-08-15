El desprecio de Yahir por el aceite que patrocina a La Casa de los Famosos México provoca divertidos memes

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Yahir llamó “aceite de carro” a uno de los productos que patrocina La Casa de los Famosos México 2026 durante una conversación sobre el presupuesto semanal de comida, y el momento no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales con una avalancha de memes.

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“Es dañino, malo, malo, malo”: el rechazo de Yahir al aceite del reality

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El episodio ocurrió antes de la fiesta del viernes, cuando los habitantes del reality revisaban qué alimentos podrían comprar tras no alcanzar el presupuesto semanal completo. Yahir propuso adquirir aceite de aguacate, pero Yanet García le recordó que dentro de la casa ya había aceite disponible.

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La respuesta del cantante no dejó lugar a dudas: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”. Lejos de suavizar su postura, Yahir la repitió con una segunda frase igual de tajante: “Ese aceite está malísimo”.

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Yanet intentó poner el tema en perspectiva con una salida pragmática: “Pues es que hay que adaptarnos a lo que haya”. El cantante no cedió.

El patrocinador en el centro del fuego cruzado

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El detalle que convirtió el intercambio en un asunto más que doméstico es que el aceite al que Yahir se refería es precisamente uno de los patrocinadores del programa. El reality de Televisa integra marcas comerciales en la convivencia diaria de los participantes, y que uno de los habitantes descalifique públicamente un producto de esa forma, frente a las cámaras del 24/7, generó una situación incómoda para la producción.

El presupuesto ajustado, el telón de fondo de la discusión

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La conversación no surgió en el vacío. Los habitantes no lograron superar el reto semanal que les garantiza el presupuesto completo para alimentos, lo que los obligó a calcular con más cuidado sus compras. Entre las opciones que barajaron estuvieron arroz, pollo y huevo como alternativas para alimentar a todos.

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En ese contexto apareció también una mención a las ollas Royal Prestige, otro patrocinador del programa. Uno de los habitantes señaló que ese tipo de ollas “no necesitan tanto aceite”, una observación que, sin buscarlo, abrió otra salida al problema del aceite rechazado por Yahir.

La convivencia bajo presión en la tercera semana

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El episodio del aceite se suma a una semana de tensiones dentro de la casa. Los habitantes atraviesan la tercera semana de competencia, con nominaciones activas y recursos limitados que ponen a prueba la convivencia.

Administrar un presupuesto ajustado entre personas con distintas preferencias y hábitos alimenticios genera roces que las cámaras capturan sin filtro. La discusión entre Yahir y Yanet García no escaló, pero sí dejó expuesta la dificultad de llegar a acuerdos cuando los recursos escasean y las opiniones sobre lo que es aceptable consumir difieren de forma tan abierta.

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