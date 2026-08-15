Entre leyendas del Toros Neza: el “Piojo” Herrera manda mensaje al “Turco” Mohamed para el Atlante vs Toluca

Miguel Herrera y Antonio Mohamed se reencuentran en los banquillos de la Liga MX tras compartir vestidor en Toros Neza y en Atlante. (Especial)

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El futbol mexicano recibe un duelo con sabor a nostalgia. Miguel “Piojo” Herrera, actual técnico del Atlante, envió un mensaje cargado de camaradería a Antonio “Turco” Mohamed, estratega del Toluca, en la previa de la Jornada 4 del Apertura 2026.

La frase “traemos el barrio” no fue casual: evocó las raíces compartidas en Toros Neza, aquel equipo inolvidable de los noventa que dejó huella en la memoria colectiva.

Miguel “Piojo” Herrera, técnico del Atlante, envía un mensaje a Antonio “Turco” Mohamed antes de la Jornada 4 del Apertura 2026. (Foto: Simon Fearn-Imagn Images)

El partido, programado en el Estadio Banorte representa el reencuentro de dos figuras que hace tres décadas compartieron vestidor, bromas y derrotas, y que hoy se miran desde los banquillos con respeto, admiración y una rivalidad que ha crecido con el tiempo.

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De compañeros en Toros a técnicos en Liga MX

En los años noventa, Toros Neza fue un fenómeno cultural: cabelleras pintadas, máscaras y un estilo irreverente que rompía moldes. En ese vestuario, Herrera y Mohamed convivieron como compañeros, compartiendo viajes, asados y hasta la amarga final del Verano 1997 ante Chivas.

El Piojo era el defensor aguerrido, mientras el Turco asumía el rol creativo. Esa dinámica cimentó una amistad que sobrevivió al paso del tiempo.

Toros Neza marcó la historia en la que Herrera y Mohamed comparten vestidor y llegaron a la final del Verano 1997 ante Chivas. (Foto: Twitter/@ApuntesdeRabona)

En 2002, el destino los volvió a cruzar en Atlante. Herrera debutaba como director técnico y alineaba a Mohamed en los últimos partidos de su carrera como jugador. Fue el inicio de una transición: el Piojo comenzaba a construir su trayectoria en los banquillos, mientras el Turco se preparaba para dar el salto definitivo a la dirección técnica.

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Una rivalidad marcada por los títulos y los tropiezos

La relación entre ambos se transformó en una rivalidad que incluye títulos, descensos y finales memorables.

Herrera levantó el campeonato con América en 2013; Mohamed hizo lo propio en 2014, también con las Águilas. En 2019, el Turco venció al Piojo en la final de Liga MX con Monterrey, arrebatándole el título en el Estadio Azteca.

Antonio Mohamed venció a Miguel Herrera en la final de Liga MX 2019 con Monterrey y le arrebató el título en el Estadio Azteca. (Foto de archivo)

Pero no todo fue gloria: en 2008 coincidieron en Veracruz, donde el equipo terminó descendiendo. Ese episodio sombrío también forma parte de la historia compartida, recordando que la amistad no los exime de haber vivido momentos difíciles.

El mensaje del Piojo y su simbolismo

Previo al Atlante vs Toluca, Herrera recordó públicamente a Mohamed como uno de sus “amigos del futbol”, subrayando que, aunque en la cancha puedan tener diferencias, fuera de ella existe respeto y admiración.

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La frase “traemos el barrio” sintetizó la esencia de ambos: jugadores que surgieron de un entorno popular y que hoy, desde los banquillos, mantienen viva esa identidad.

El partido será el catorceavo enfrentamiento entre ambos como técnicos, pero más allá del resultado, lo que quedará será la narrativa de dos leyendas que siguen escribiendo su historia.