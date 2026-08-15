Rayo McQueen se suma a la Fórmula 1 para desafiar a Checo Pérez

Cadillac F1 contrató al mexicano para competir en la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras el mexicano, Sergio Checo Pérez, goza de sus vacaciones de verano, la Fórmula Uno anunció la sorpresiva aparición del campeón de la Copa Piston, el Rayo McQueen, icónico personaje de la película animada Cars.

La llegada del mejor amigo de Mate, a la Fórmula Uno, forma parte de una alianza entre la compañía Disney y la madre del automovilismo. Ambas partes firmaron una extensión para 2028, lo que permitirá que el Rayo McQueen tenga una presentación especial este año.

De acuerdo a la F1, el protagonista de Cars hará su aparición en el Gran Premio de Italia con el fin de celebrar los 20 años del estreno de la primera película de la saga, producida por Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney Pictures.

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De esta forma Sergio Checo Pérez tendrá a un rival de cuidado en el Autódromo Nacional de Monza, donde se llevará a cabo la actividad en Italia durante el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, el cual corresponde a la ronda 13 de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

¿McQueen correrá contra Checo en el GP de Italia?

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recalcar que el Rayo McQueen no competirá oficialmente en el Gran Premio de Monza. El auto con el número 95 va a convivir con los pilotos de la parrilla: Sergio Checo Pérez, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton y el resto del pelotón sobre la pista.

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A través de la campaña “Fuel the Magic”, presentada en 2025 por colaboración entre Disney y la Fórmula Uno, tiene como objeto mostrar experiencias inmersivas para los aficionados al deporte motor, utilizando personajes, historias y productos de la compañía fundada por Walter Elías Disney.

La bienvenida al Rayo McQueen no es precisamente un reto contra Sergio Pérez y compañía, sino una activación especial en la que Disney utiliza su aniversario para el incremento de su propia audiencia, principalmente a familias y público infantil.

Además, el coche patrocinado por la marca ficticia, Rust-Eze, estará vestido con diseño conmemorativo que hará brillar los ojos de los fanáticos, quienes ya esperan el lanzamiento de los productos oficiales de Cars en las tiendas de la Fórmula Uno.

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¿Cuándo regresa la Fórmula 1 este año?

Checo Pérez camina en el paddock con la camiseta de la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pilotos del Máximo Circuito están por cerrar sus semanas de descanso. Será la próxima semana cuando se reúnan con el resto de sus equipos para volver a encender los motores y se ponga en marcha la segunda mitad de la temporada 2026.

El Gran Premio de Países Bajos, programado del viernes 24 al domingo 26 de agosto, tomará el rol de ser la primera competencia posterior a las vacaciones de verano. De ahí en adelante no habrá pausas, las carreras del calendario se van a festejar en tiempo y forma para conocer al campeón de esta edición número 76 de la F1.

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¿Qué Grandes Premios faltan por celebrar?

La Fórmula Uno volverá a México en este año. REUTERS/Henry Romero

Para el regreso de la Fórmula Uno habrá once carreras oficiales: Las fechas y sedes te las presentamos a continuación, resaltando el Gran Premio de la Ciudad de México, misma que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para festejar el undécimo aniversario desde el regreso del máximo circuito a nuestra nación.

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

¿Cómo le ha ido a Sergio Checo Pérez en el 2026?

Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez )

El mexicano Sergio Pérez Mendoza volvió a competir en la Fórmula Uno luego de un año sabático. Toma el volante del monoplaza construido por la escudería Cadillac, con quien firmó por dos años para aportar experiencia, liderazgo técnico y estabilidad.

Por ahora los resultados no acompañan al tapatío. En once grandes premios no suma puntos, dado que, en el GP de Mónaco, una sanción de 10 segundos le quitó el único dígito que puntuó en su retorno a la Fórmula Uno.

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Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º puesto. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño. Gran Premio de Austria: 21º ocupación. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.