Hacienda responde a empresas de EEUU: impulsamos acciones que dan certeza jurídica y confianza en materia de fiscalización

Antonio Martínez, titular del SAT, trata de calmar la preocupación de las empresas de EEUU. Crédito: SAT

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Este sábado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), compartió su respuesta a los reportes periodísticos que revelaron que varias empresas de Estados Unidos se quejaron por una fiscalización “sin precedentes” que no da certeza jurídica a las inversiones.

A través de una nota informativa, la institución a cargo de Edgar Amador, recordó que ha emitido diversos comunicados, en los que informó sobre las acciones específicas “orientadas a dar certeza jurídica y confianza a los contribuyentes en materia de fiscalización”.

De acuerdo con Hacienda, todas las acciones y acuerdos se han traducido en una “reingeniería” en la forma de fiscalizar y destacó diversos resultados, como la fiscalización a actividades de alto riesgo, conicidad como factureras; mayor comunicación con los contribuyentes; correcciones tempranas, en lugar de la determinación de créditos fiscales, entre otras acciones.

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Empresas de EEUU acusan al SAT de “prácticas irregulares”

En el boletín, la SHCP le dio aclaración a los señalamientos que hicieron las grandes firmas norteamericanas que son parte del Consejo Nacional de Comercio de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés).

Las empresas de EEUU recordaron que, en mayo pasado, la Secretaría de Hacienda Crédito Público presentó un acuerdo para frenar revisiones excesivas y dar mayor certeza jurídica, pero, cuatro meses después, consideraron que eso no fue suficiente.

La nueva carta del NFTC, fechada el 30 de julio, fue dirigida al presidente del Comité de Finanzas del Senado de EEUU, el republicano Mike Crapo, y al demócrata de más alto rango del mismo comité legislativo, el senador Ron Wyden.

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Al igual que el pasado mes de marzo, el NFTC acusó al SAT de negarle a sus miembros deducciones legítimas de diversos impuestos, así como la aplicación de auditorías fiscales dudosas y agresivas.

Sin embargo, en la más reciente misiva, el Consejo cita ejemplos de daños a pequeñas empresas con los nuevos impuestos al comercio exterior en plataformas digitales.

Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, respondió a las empresas de EEUU. Crédito: Presidencia

Hacienda aclara quejas de los inversionistas extranjeros

Luego de conocer las inconformidades de las multinacionales estadounidenses, la Secretaría de Hacienda presentó seis puntos, con los que intentó aclarar esta nueva problemática:

Reinterpretación retroactiva del IVA y rechazo de acreditamientos

El SAT realiza revisiones con el fin de identificar la procedencia o no del acreditamiento del IVA, sin interpretaciones retroactivas y siempre respetando y acatando las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

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Rechazo arbitrario de la deducción del ISR por pagos a partes relacionadas

El SAT es respetuoso de los compromisos internacionales establecidos en los Tratados para Evitar la Doble Tributación, en los cuales se establecen mecanismos de conciliación entre autoridades en beneficio de los contribuyentes, lo cual ha servido para alcanzar acuerdos que neutralicen riesgos de doble tributación en materia de precios de transferencia.

Se ha trabajado estrechamente con las autoridades competentes de otros países para resolver los casos presentados.

Resolución de controversias bajo un esquema de “pagar para poder impugnar”

El 9 de abril de 2026, se publicó una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación mediante la cual se elimina la obligación de garantizar los créditos fiscales con billete de depósito como primera y principal forma de garantía, lo anterior, a fin de no afectar la liquidez de las empresas cuando acudan a los medios de defensa; respetando todas las opciones existentes para que sea el contribuyente el que decida cuál se le facilita más.

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Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, no habría respetado un acuerdo de Hacienda. Crédito: SAT

Artículo 30-B / “Kill Switch” de plataformas y acceso en tiempo real

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad competente para realizar la fiscalización en tiempo real de los contribuyentes, siempre en apego al secreto fiscal y a todos los derechos de los contribuyentes. En este sentido, el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación de México prevé un mecanismo de revisión de información sin que implique ningún acto de molestia adicional para los contribuyentes.

Acuerdos Anticipados de Precios (APAs)

Los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs) desempeñan un papel fundamental al brindar certeza en materia de precios de transferencia a las empresas; por ello, el SAT ha fortalecido el procedimiento de emisión de resoluciones mediante el contacto directo con las empresas y se ha trabajado en conjunto con la autoridad competente de Estados Unidos en soluciones para reducir considerablemente el inventario.

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Las quejas de las empresas llegaron al Capitolio de los Estados Unidos. Crédito: Wikipedia

Retenciones fiscales en marketplaces

Considerando la evolución y crecimiento del comercio electrónico y con la finalidad de evitar la evasión fiscal, se incorporó la retención de impuestos a través de las plataformas de comercio. No se trata de un cambio de criterio, sino de implementar acciones que permitan garantizar el pago de impuestos asertivo y el control de la evasión fiscal.

Vamos a ver si esta respuesta de la Secretaría de Hacienda es suficiente para evitar que haya una reacción negativa desde EEUU, por la fiscalización “sin precedentes” que sufren sus empresas en México.