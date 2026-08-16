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Morena convoca a más de 200 asambleas informativas arranca con discurso de soberanía y golpeteo de la derecha

La visa cancelada de Andrés Manuel López Beltrán ha generado presión al oficialismo, por lo que comenzó a reforzar sus bases en el país

Morena convoca a más de 200 asambleas informativas arranca con discurso de soberanía y golpeteo de la derecha. (Foto: Morena)
Morena convoca a más de 200 asambleas informativas arranca con discurso de soberanía y golpeteo de la derecha. (Foto: Morena)
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Luego de que la polémica del retiro de visa de Andrés Manuel López Obrador generara presión sobre el gobierno federal y Morena, el partido oficialista convocó a partir de este 15 de agosto a 202 asambleas informativas en lo que llama “defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) informó que entre el 15 y 16 de agosto el guinda llevará a cabo estos encuentros con la ciudadanía en los 32 estados.

Cabe destacar que el partido justifica estos actos como parte de la “estrategia territorial” para informar a la ciudadanía sobre lo que consideran “los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional”.

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Morena busca fortalecimiento en el territorio

Tras los distintos cuestionamientos sobre los motivos detrás de la decisión de Estados Unidos sobre una de las figuras clave de Morena, el partido precisó que las asambleas son realizadas en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país, donde se busca “fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria”.

Además de “escuchar las demandas de las comunidades” para una reorganización de la agenda legislativa y del gobierno, el partido en el poder explica que en estos encuentros abordan los “retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas”.

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La tarea principal de los dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena se centra en “informar... Combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional e internacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.

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