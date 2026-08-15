Preventa de boletos de Avengers: Doomsday genera confusión en los mexicanos: ¿y la venta en el país?

El avance muestra la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes. (Marvel)

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La preventa de Avengers: Doomsday arrancó el 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos a través de Fandango, pero no en México, donde ni Cinépolis ni Cinemex han anunciado una fecha oficial para la venta anticipada de boletos. La confusión entre los fans mexicanos surgió porque las imágenes de la plataforma estadounidense circularon en redes sociales sin aclarar que la apertura era exclusiva para ese mercado.

Avengers: Doomsday llega a las salas de México y Latinoamérica el 17 de diciembre de 2026, un día antes que en Estados Unidos, donde el estreno está fijado para el 18 del mismo mes. La película tendrá una duración de 165 minutos —dos horas y 45 minutos— y se proyectará en formatos premium como IMAX, 4DX y salas VIP, según la programación de cada complejo.

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Fandango abrió la preventa en Estados Unidos desde el 20 de julio, pero solo para salas premium

El origen de la confusión tiene dos capas. La primera: Fandango habilitó desde el 20 de julio una preventa anticipada para Avengers: Doomsday, aunque restringida a funciones en salas certificadas bajo el nuevo formato Infinity Vision. La segunda: el 14 de agosto amplió esa preventa a todos los cines del país, y las imágenes de esa apertura se viralizaron entre fans de habla hispana sin contexto territorial.

Los seguidores mexicanos interpretaron el anuncio como una preventa global y buscaron de inmediato los boletos en las plataformas de Cinépolis y Cinemex, donde no encontraron nada disponibles.

Cinépolis y Cinemex no tienen fecha confirmada; noviembre aparece como ventana probable

Chris Evans regresa al UCM como Steve Rogers (Marvel)

Hasta el 15 de agosto de 2026, ninguna de las dos cadenas de cine más grandes de México ha comunicado oficialmente cuándo abrirá la preventa de Avengers: Doomsday. Reportes no oficiales apuntan a noviembre como la ventana más probable para que los fans puedan asegurar sus asientos, aunque esa fecha no cuenta con confirmación de Marvel Studios, Cinépolis ni Cinemex.

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La recomendación para quienes quieren comprar sus boletos con anticipación es mantenerse atentos a los canales oficiales de las cadenas y de Marvel, ya que la preventa podría activarse sin mucho aviso previo, como ha ocurrido con otras entregas de la franquicia.

Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom en un elenco que incluye a Chris Evans, Pedro Pascal e Ian McKellen

El tráiler anticipa una batalla épica, con escenas donde Thor intenta frenar sin éxito el poder de Doom (Marvel)

La expectativa detrás de la preventa responde en parte al elenco de la película. Robert Downey Jr. vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel, pero no como Tony Stark: esta vez interpreta a Doctor Doom, uno de los villanos más poderosos de los cómics. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, los mismos realizadores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

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El reparto también incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Joseph Quinn, Tom Hiddleston, James Marsden e Ian McKellen, entre otros.

La preventa en Estados Unidos tuvo una respuesta inicial positiva en Fandango

Un diseño gráfico presenta el título 'Avengers Doomsday' de Marvel Studios con letras metálicas de tonos verdes sobre un fondo negro, acompañado por el crédito © Decidark. (Foto: Marvel)

Mientras México espera, la apertura en Estados Unidos registró una respuesta favorable entre los seguidores de Marvel. Fandango reportó cifras prometedoras en las primeras horas de venta, aunque no publicó números específicos de boletos vendidos en ese período inicial.

La película comparte fecha de estreno en Estados Unidos con Dune: Parte III, lo que anticipa una competencia directa entre dos de los títulos más esperados del año en taquilla. En México, Avengers: Doomsday llega un día antes, el 17 de diciembre, con funciones de preestreno nocturnas previstas para el 16.

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