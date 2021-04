“Si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis”: la promesa del candidato del PVEM que aspira a la presidencia de Reynosa

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el Partido Verde, prometió que si ganaba las elecciones del próximo 6 junio iba ofrecer un concierto gratuito de Metallica.

“La lana es de nosotros y tenemos que invertirla; y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, afirmó durante un concierto que organizó este lunes en un restaurante de la ciudad fronteriza.

El evento de campaña al que asistieron jóvenes militantes, en su mayoría invitados especiales, fue amenizado por la banda regiomontana Genitallica y otros grupos de rock.

Durante su discurso, el candidato a cargo público aseguró que “los recursos del pueblo son para el pueblo”, por lo que resaltó el cansancio de que el dinero “se lo chinguen”.

Foto de archivo ilustrativa de Metallica tocando durante un tributo a Chris Cornell en Inglewood, California Ene 16, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

“La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla; ya basta de que nuestra lana se la chinguen de cualquier modo”, expresó.

Augusto González también aprovechó su espacio en el mitin para criticar a la actual administración de Reynosa, encabezada por Maki Esther Ortíz Domínguez, del Partido Acción Nacional (PAN), pues afirmó que el municipio “nomás no avanza, ni progresa”.

“No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa”, dijo González.

Según StubHub Magazine, la banda conocida mundialmente por éxitos como “Enter Sandman”, “One”, “All Justice for All”, “Master of Puppets” y “Seek and Destroy”, cobraba en 2019 un total de 3.72 millones de dólares por concierto.

Este lunes 19 de abril iniciaron las campañas electorales en Tamaulipas para candidatos a alcaldes y diputados locales.

