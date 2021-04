Días después de la visita de Silvano Aureoles a Aguililla, se reportó un nuevo enfrentamiento entre Cárteles Unidos y CJNG

A lo lejos se escucharon las detonaciones provenientes de las armas de los narcotraficantes (Video: Facebook/Raúl Peña Buenrostro)

La violencia generada por el narcotráfico en Aguililla, Michoacán, no cesa. La noche de este jueves 15 de abril, se registró un nuevo enfrentamiento entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que desató pánico entre los habitantes de la demarcación que se ha tenido que acostumbrar a los disparos.

Alrededor de las 21:00 horas, un usuario de Facebook realizó una transmisión en vivo en la que se pueden escuchar las múltiples detonaciones dentro de la localidad michoacana.

“Acá como por la entrada”, es la ubicación que otorga el sujeto que grabó sobre el origen de los sonidos de la batalla. Lo único que se alcanza a observar en su toma son los cerros, algunas casas y la calle donde habita.

Los maullidos de los gatos se hacen presentes mientras los disparos no se escuchan, pero instantes después vuelven a generar un eco dentro de Aguililla, municipio que se ha visto asediado por las peleas entre las diferentes agrupaciones desde hace más de cuatro meses.

Las detonaciones se detuvieron luego de unos minutos (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

El viento que golpea la bocina comienza a provocar un ruido ensordecedor durante su transmisión, pero ayuda a mitigar los disparos que, luego de algunos minutos, finalizaron por completo.

“Ahorita se aplacaron poquito”, fue la respuesta otorgada por Raúl Peña a una pregunta realizada por uno de sus familiares, quien preguntó si el enfrentamiento había terminado. “Yo creo que ya se les acabó el parque”, remarcó.

“Ya se aplacaron, ya se aplacaron (...) a ver si no me cae una bala acá por andar de chismoso (...) ahorita que empiecen vuelvo a transmitir”, finalizó el usuario al culminar su en vivo.

Cerca de las 23:00 horas, el padre de la diócesis de Apatzingán, José Luis Segura Barragán, también realizó una transmisión en vivo en la que aclaró algunas situaciones sobre lo que ha acontecido en Aguililla en los últimos días, como la solicitud hecha por el presidente de este municipio, Osvaldo Maldonado Zepeda, al obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, para llegar con las autoridades federales.

Silvano Aureoles visitó Aguililla como parte del operativo prometido por autoridades federales (Foto: Twitter@Silvano_A)

Sin embargo, este apoyo, refirió, no fue en beneficio de la demarcación michoacana, sino para el “grupo criminal que lo puso” en el poder, el cual, de acuerdo con lo declarado por Segura, se encargó de asesinar al precandidato independiente Omar Gómez Lucatero, pues buscaba modificar las políticas del municipio.

La secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, le prometió al obispo y al alcalde la activación de un operativo, el cual, según el padre, fue el encabezado por Silvano Aureoles durante su visita donde empujó a un docente que se manifestaba pacíficamente por la inseguridad en Aguililla.

“No se vino por tierra (Aureoles), no quitó los retenes, llegó disque de incógnito, hizo una junta privada sobre seguridad quién sabe con quien (...) luego se fue a la plaza a hacer su teatro, ese discurso vacío, no había nadie, sólo estaba el profesor, sus familiares y la foto de un hombre enfermo que no pudo pasar a Apatzingán y se murió”, afirmó Segura.

Posteriormente, al aclarar lo acontecido durante el acto público realizado por Silvano Aureoles, lo llamó “viejo mentiroso”, pues el gobernador dijo que había entre 10 y 20 manifestantes, cuando en los diferentes metrajes del 14 de abril, se observan pocas personas.

Además, aseguró que la agresión hacia el maestro fue “un grave error”, pues no tenía ninguna finalidad ese ejercicio de poder contra el manifestante “porque no iban a componer nada, no tenía ningún sentido ir”.

Finalmente, confirmó el enfrentamiento entre los cárteles del narco, ya que en esa franja territorial existen laboratorios para fabricar drogas sintéticas y la lucha por la plaza cada vez se vuelve más cruenta debido a su posición estratégica y al ser la tierra que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“Aguililla está pasando por lo peor, porque de lo que pase enseguida ya va a suceder que vuelvan a las mismas y además los castiguen por haber revuelto el agua, o que se liberen, y que ahora que va a haber votaciones libremente pongan a un ciudadano del mismo pueblo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO