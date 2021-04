Joven sinaloense de 17 años ganó medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas

La sinaloense Karla Munguía obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas 2021 (Foto: Twitter / @OmmSinaloa)

Karla Munguía Romero, una joven sinaloense de 17 años, ganó la medalla de oro para México en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2021 (EGMO, por sus siglas en inglés) , así lo dio a conocer Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación del estado. El encuentro se llevó a cabo de manera virtual del 9 al 15 de abril de 2021.

“México obtiene Medalla de Oro en la 10ma. Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, EGMO 2021. ¡Felicidades nuestra orgullosamente sinaloense, Karla Rebeca Munguía! #LaEducaciónEsLaOpción“, escribió en su cuenta de Twitter el funcionario público.

En la competencia mundial se enfrentó a 55 equipos de matemáticas alrededor del mundo. Además, junto con el resto de la delegación mexicana, obtuvo el sexto lugar, colocándose en la segunda posición de Iberoamérica y logrando ubicarse en dentro de los primeros 10 lugares por cuarto año consecutivo.

Antes de ser reconocida con la medalla de oro en la EGMO, Karla ya había ganado el mismo metal en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, actuación que fue clave para que fuera preseleccionada y pudiera representar a México en concursos internacionales.

Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación de Sinaloa, reconoció el logro de la joven de 17 años (Foto: captura de pantalla / Twitter@JuanAlfonsoML)

Luego de esto, la invitaron a participar en entrenamientos intensivos junto a otras ocho mujeres destacadas del país. Posteriormente, a través de exámenes fue elegida como una de las cuatro integrantes de la delegación mexicana, por lo que siguió preparándose de cara a la Olimpiada Europea.

Aunque se trata de un logro importante en su trayectoria, Munguía Romero ya había recibido medallas de oro en otras competencias locales, regionales, nacionales en internacionales, siendo las siguientes las más destacadas:

- International Mathematics Competition, IMC 2019, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica.

- XXI Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, OMCC 2019, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

- XXIII Olimpiada de Mayo de Matemáticas organizada por la Federación Iberoamericana de Competencias de Matemáticas.

La delegación femenina que representó a México en la Olimpiada Europea de Matemáticas estuvo conformada por cuatro jóvenes originarias de distintas entidades del país (Foto: Twitter@OmmSinaloa)

Karla estudia la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa, por lo que los docentes de dicha institución reconocieron el esfuerzo de la joven. Rebeca Romero, profesora del área de Ingeniería y Ciencias del ITESM destacó el trabajo y esfuerzo realizado por Karla y el equipo.

“El desempeño del equipo mexicano fue sobresaliente, ya que por segundo año consecutivo lograron ubicarse en el sexto lugar de la competencia con dos medallas de oro y dos de bronce. Karla participó por tercer año consecutivo, logrando en esta ocasión una medalla de oro y escalar en el ranking individual”, señaló la académica en un boletín publicado por el Tec de Monterrey.

Antes de ganar la EGMO, Karla había sido galardonada con cuatro medallas de oro en concursos nacionales e internacionales (Foto: Twitter@JuanAlfonsoML)

Con este nuevo logro, la joven sinaloense seguirá preparándose, pues nuevamente se encuentra preseleccionada para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevará a cabo dentro de unos meses.

De igual forma, Karla manifestó sentirse satisfecha por el metal que ganó en nombre de México.

“Disfruté mucho la competencia, me divertí en los exámenes y me alegra mucho haber participado aunque fuese en línea”, platicó al ITESM. “Ahora me siento relajada y un poco cansada después del último mes de entrenamiento que tuve para esto, pero estoy muy satisfecha con los resultados y muy emocionada también.

Lo que sigue ahora es continuar entrenando como hasta ahora, faltan varios meses para el próximo concurso y estaré entrenando para las competencias del próximo año”, concluyó.

Además de Munguía Romero, otras tres mexicanas fueron reconocidas por su participación en la EGMO: Ana Illanes Martínez de la Vega se llevó oro (Ciudad de México), Alexandra Valdepeñas Ramírez ganó bronce (Coahuila), al igual que Samantha Ruelas Valtierra (Querétaro).

