El terrible momento en que dos hombres apuñalaron 18 veces a Negro, un perro comunitario de Edomex

Los vigilantes trataron de impedir la agresión, pero los dos atacantes les golpearon (Video: Twitter @MundoPatitas)

Las imágenes son extremadamente sensibles.

En el municipio de Zumpango, Estado de México, cámaras de seguridad captaron el momento en que Jorge “N” y Alejandro “N”, padre e hijo, acuchillaron y golpearon a un perro llamado Negro.

“En un sanguinario y cobarde acto, patearon, apalearon y apuñalaron a Negro, un perro comunitario que acompaña en sus rondines a los vigilantes de un fraccionamiento de Zumpango”, denunció la organización Mundo Patitas, que compartió el video a través de Twitter.

En declaraciones a Infobae México, Norma Huerta, directora de esta asociación animalista, explicó que los hechos ocurrieron el domingo 18 de abril, a la entrada del fraccionamiento jardines de Castalias.

En la grabación se aprecia cómo un guarda del vecindario intentó defender al can, protegiéndolo con su cuerpo. Minutos después, una mujer también intervino, pero los atacantes la golpearon dos veces en la cara.

Los vecinos llamaron a la policía, y al lugar se desplazó la patrulla 296 del cuerpo Municipal de Zumpango. A pesar de las lesiones evidentes que presentaba el can, y de las heridas de los vigilantes, los agentes se negaron a detener a Jorge “N” y Alejandro “N”.

“Los policías no quisieron [arrestarlos en flagrancia]. Es más, le decían al señor que mejor ya se metiera a su casa. Son insensibles, cero empáticos y carecen de capacitación”, lamentó la directora de Mundo Patitas.

"Negro" vive en el fraccionamiento; los vecinos y guardas de seguridad se encargan de cuidarlo y alimentarlo (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

La asociación Mundo Patitas aún espera por los resultados de algunos estudios, pero calculan que el can recibió unas 18 puñaladas (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

El can sobrevivió a la brutal golpiza y fue resguardado por Mundo Patitas. Ahora se encuentra hospitalizado y estable. Aunque la protectora de animales está esperando los resultados de los estudios veterinarios, estiman que recibió unas 18 puñaladas.

“Los vecinos lo llevaron a una pequeña veterinaria para que recibiera los primeros auxilios y lo cosieran, pero no lo dejaron internado. Ayer lo hospitalizamos y algunas heridas venían infectadas, y ya traía una protuberancia de pus acumulada. Aún no tenemos un reporte. Le están haciendo estudios. En el video se cuentan al menos 18 puñaladas. Es un perro grande, fuerte, eso sin duda ayudó para que no perdiera su vida en el lugar”, explicó Huerta.

Los responsables de la agresión viven también en el fraccionamiento Jardines de Castalias. Supuestamente, golpearon a Negro porque se había enfrentado a sus mascotas cuando paseaban por el vecindario.

“Ellos sacaron a pasear a sus perros, y los canes se acercaron a Negro. Él les gruñó o los agredió. Entonces, estos sujetos metieron a sus perros en su casa, y salieron armados con cuchillos”, relató Norma.

La protectora interpuso una denuncia por un delito de maltrato animal (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

Algunas de las heridas se infectaron (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

A pesar de la versión de los atacantes, la activista explicó que Negro es un perro muy noble.

“No es agresivo en lo absoluto. Se lleva muy bien con otros perros, lo que me hace pensar que ya tenían rencillas entre ellos. Es tan noble que incluso en el video lo apuñalan y no se defiende. No hace por morder ni nada. Es un grandullón bonachón. Se deja manipular muy bien por los doctores aún con su dolor y molestia”, indicó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zumpango condenó lo ocurrido y se mostró en contra de “todo acto de maltrato animal”: “La Dirección de Bienestar Animal, en coordinación con la Fiscalía, comenzarán de forma inmediata una investigación para darle seguimiento a este caso”, indicó. También, invitó a los vigilantes a denunciar la agresión.

En redes sociales, el caso de viralizó y generó una gran indignación. Y es que se produce solo días después del asesinato de “Rodolfo corazón”, otro perrito comunitario que fue asesinado a hachazos en Los Mochis, Sinaloa. La violencia desmedida y salvaje que emprenden algunas personas contra los animales en México, preocupa a miles de activistas y ciudadanos, que exigen justicia.

Una de las vigilantes recibió varios golpes en la cara por intentar proteger a Negro (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

Los guardas también denunciarán los hechos ante las autoridades (Foto: Cortesía de Mundo Patitas)

“¿Pero qué carajos está pasando con la sociedad? Otro acto más de violencia ante un perro. Los responsables deben pagar y ser castigados. Autoridades por favor, necesitamos intervención e inmediata acción”, dijo @Elsyloutre.

“Cuanto coraje e impotencia”, agregó @Franc_1511.

“Los clásicos vecinitos gandallas NO conocen límites. Aparte de ser psicópatas en proceso, son un peligro para la sociedad”, agregó @rkastrejon.

Mundo Patitas ya presentó una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cuando Negro se recupere, lo darán en adopción responsable.

SEGUIR LEYENDO: