Fugitivo, impune y activo: cómo ha eludido a la Justicia Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”

Esta imagen publicada por el FBI muestra el cartel de búsqueda del capo mexicano Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. (FBI vía AP, Archivo)

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene los ojos puesto sobre Rafael Caro Quintero tras la tortura y asesinato en 1985 del agente de la agencia, Enrique Camarena. Desde entonces, se ha buscado una captura en México con efectos de extradición del Narco de de Narcos.

En su columna en el portal Sin Embargo, la periodista Dolia Estévez mencionó que, un tema que ha abierto la conversación es qué tanta influencia tiene Estados Unidos en asuntos mexicanos, esto se vio en la exoneración del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese haber sido detenido por el gobierno estadounidense.

Mexico's former Defense Minister Salvador Cienfuegos appears before Judge Carol Bagley Amon and next to acting United States Attorney for the Eastern District of New York Seth DuCharme during a hearing to consider a U.S. government request to drop drug charges, in a courtroom sketch in the Brooklyn borough of New York City, U.S. November 18, 2020. REUTERS/Jane Rosenberg MANDATORY CREDIT REFILE - CORRECTING BOROUGH

Y es que la semana pasada, el juez Eric Vitalicio de la Corte del Distrito Este en Nueva York ordenó la confiscación y decomiso de cinco inmuebles pertenecientes a Caro Quintero, ubicados en Guadalajara.

Estevez señaló que, si no existe colaboración por parte del gobierno mexicano, no será posible confiscar o decomisar las propiedades en territorio mexicano que ordene Estados Unidos. Fue con la captura de Cienfuegos en año pasado, que es casi inexistente la colaboración bilateral entre ambas naciones.

“La orden de confiscación sin precedente es muestra de nuestra determinación y perseverancia para que Caro Quintero enfrente la justicia”, dijo Roy Donovan, agente especial de la DEA en Nueva York (Comunicado, Corte del Distrito Este en Nueva York, 15/04/2021). “Con lo anterior, se busca presionar a México y que la unión americana no escatimará esfuerzo” detalló Estévez.

Foto: Cuartoscuro.

Estévez menciona que, la oficina de prensa de la Embajada de México en esta capital, a cargo de Esteban Moctezuma, no respondió a su pregunta de si había sido avisado con anticipación.

Por otra parte, la periodista señaló que fuentes allegadas a la DEA, le dijeron que EEUU se irá con todo contra el Narco de Narcos. Además de usar los mismos métodos que fueron desplegados en la persecución y captura de el “Chapo” Guzmán, con drones operados desde EEUU, que fue seguido sin el conocimiento de las agencias mexicanas.

La historia de Caro Quintero tuvo su época de oro en los años ochenta, cuando tenía fama de playboy y era el rey de las parrandas, el derroche y la extravagancia. Era la personificación de la corrupción en las venas del sistema político mexicano. Tras el asesinato de Camarena, huyó a Costa Rica con la ayuda de policías mexicanos a quienes sobornó con 30 mil dólares.

“Los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas dejaron intacto su imperio inmobiliario en Jalisco–36 inmuebles y más de 300 negocios”. Destacó Estevez

Dolia Estévez recordó que Caro Quintero fue sentenciado en México a 40 años de cárcel por los asesinatos de Camarena y su piloto mexicano. Pero 28 años después salió libre con base en una oscura decisión de un tribunal en Guadalajara. La DEA dijo que le llegaron al precio a la jueza que lo soltó.

La liberación indignó a Washington. Escalaron las fricciones. EEUU pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto reaprehenderlo de inmediato. El procurador Jesús Murillo Karam dijo en Washington, con un dejo de cinismo, que no tenía la menor idea del paradero de Caro Quintero”, señaló.

La periodista destacó que “El Departamento de Estado elevó la recompensa por información que llevara a su paradero de 5 a 20 millones de dólares. El FBI lo puso en el primer lugar de su famosa lista de 10 fugitivos internacionales más buscados. Su caso es una piedra cada vez más grande en el zapato de la relación.”

En su columna, la periodista menciona que el Narco de Narcos tiene fue el primer capo multimillonario de México, mucho antes de que Forbes pusiera al “Chapo” en su emblemática lista de billonarios del mundo.

Algunos datos que ayudan a comprender la relevancia de la situación, son señalados por Estévez: “En su libro Whiteout: The CIA, Drugs, and the Press (Verso 1989), el periodista de investigación Alexander Cockburn, revela que el gobierno de EEUU llegó a estimar en 5 mil millones de dólares los ingresos ilícitos de Caro Quintero. Tan rico era que la prensa mexicana reportó versiones no confirmadas de que había ofrecido pagar la deuda externa a cambio de su libertad.”

Destaca Dolia que “En un juicio contra dos implicados en el asesinato de Camarena en California en 1997, un testigo dijo que él y varios hombres se tardaron cuatro semanas en contar 400 millones de dólares en efectivo del Cartel de Guadalajara que, dijeron, era para sobornar a funcionarios mexicanos.”

Existe la posibilidad de que Caro Quintero haya ordenado el secuestro del ex agente, Camarena como una supuesta represalia por la redada militar en los campos de marihuana en “El Búfalo”, su rancho en Chihuahua.

“El ejército destruyó entre 2 mil 500 y 6 mil toneladas de marihuana, considerada entonces la destrucción más grande en la historia de México. Las pérdidas fueron estimadas entre 3.2 y 8 mil millones de dólares (The Wall Street Journal, 15/07/2011).”

“Caro Quintero estaría escondido en la sierra de Sinaloa, su estado natal. Ríodoce informó sobre un reciente presunto operativo de efectivos de la Marina Armada para capturarlo cerca de La Noria, dónde nació. Pobladores confirmaron la movilización de la Marina Armada, con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea. La publicación no mencionó si el despliegue contó con el apoyo de agencias estadounidenses (“`Peina’ la Marina territorio de Caro Quintero”, Ríodoce, 11/04/2021).”, destacó.

Finalizó su columna con la idea de que la DEA cree que el poder de Caro Quintero para comprar protección corrompiendo a las autoridades mexicanas rebasa por mucho el de otros capos. De otra forma, no se explica que haya sobrevivido siete sexenios. Y que se encuentre en libertad pese a ser el hombre más buscado del mundo, sin alguien que pueda decir en donde está, a pesar de ofrecer por él 20 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO