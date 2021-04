Acapulco Shore 8: cómo ha sido la transformación de Fer Moreno e Isa Castro

Fer Moreno e Isa Castro llegaron como nuevas integrantes de Acapulco Shore durante la séptima temporada (Fotos: @isacastrog / Instagram - @fershymp/ Instagram)

Acapulco Shore, el afamado reality show de MTV, ha sufrido una serie de cambios desde su primera temporada hasta ahora. Ejemplo de ello es que, de los miembros originales del programa, ya sólo queda Karime Pindter, que ahora está rodeada por nuevos rostros. Fer Moreno e Isa Castro están entre las personalidades más nuevas en la casa vacacional, si bien empezaron desde la temporada pasada.

Y es que era necesario agregar un poco más de sabor a la fórmula exitosa del show. La introducción de Fer e Isa significó el inicio de nuevas confrontaciones, de peleas, de malos tratos y de mucha fiesta llena de alcohol y besos. Por supuesto, ninguna de las dos fue bien recibida por las “abejas reina” del programa: Karime y, especialmente, Manelyk.

Ahora, ya sin una de las personalidades más controversiales de la historia de este shore, las modelos continuarán la fiesta en esta nueva temporada bajo condiciones especiales. Cada vez falta menos para saber cómo se las arregló la producción para darle sus noches de perdición a estos jóvenes adictos al reventón a pesar de la situación de pandemia por COVID-19.

En la foto están Nacha, Isa, Alba y Jaylin. Nacha siempre ha sido abierta sobre sus operaciones estéticas (Foto: captura de pantalla de Instagram/@jaylin.castellanosoficial)

Sin embargo, valdría la pena destacar algo sobre el aspecto de estas dos participantes. No es secreto para nadie que los integrantes de Acapulco Shore se han sometido a uno o varios retoques estéticos a lo largo de su vida. Manelyk, Karime y Nacha siempre han sido muy abiertas sobre el tema; entre las tres han mencionado que se han hecho levantamiento de glúteos, aumento de busto, operaciones de nariz, boca, mandíbula e incluso foxy eyes.

Del resto de las participantes sólo se pueden hacer algunas especulaciones. En el caso de Fer e Isa, sólo se pueden hacer suposiciones sobre lo que se han hecho a tan sólo un año desde su primera aparición en el programa.

Fer Moreno, por un lado, fue fuertemente criticada desde su llegada por varios motivos. El principal era por ese aire “inocente” que tenía. A pesar de que la joven tamaulipeca no temía a mostrar sus piernas torneadas y otros tantos de sus atributos, seguía resaltando entre el el grupo del shore por lucir demasiado joven.

Fer Moreno antes podía ser un poco más discreta a la hora de mostrar su cuerpo; ahora ha querido deshacerse de la etiqueta de niña inocente que le dieron durante la temporada pasada (Foto: @fershymp / Instagram)

De hecho, para cuando la séptima temporada de Acapulco Shore estaba al aire, Fer apenas tenía 22 años. Esto contrastaba abismalmente con otros miembros del programa como Manelyk, con quien tiene una diferencia de casi diez años.

Ahora, al buscar sus fotos más recientes en Instagram se le puede mucho más atrevida y resaltando todavía más sus atributos. De hecho, no sorprendería a nadie si confirmara que se hizo uno que otro retoque en la cara, el cuerpo o incluso que añadiera más tatuajes en su piel reluciente.

En cuanto a Isa, fue introducida en la séptima temporada de Acapulco Shore gracias a Potro. Al parecer este acashore la recomendó hasta que se presentó la oportunidad de meterla a la casa y rápidamente se hizo de las duras críticas de “las comadres”, quienes se burlaron de que Potro la presentara como una super modelo con una hermosura inigualable.

El cambio de Isa ha sido mucho más dráctico a sólo un año desde su primera aparición en Acapulco Shore (Foto: @isacastrog / Instagram)

No se sabía mucho de lo que hacía Isa fuera del programa. Algunos especularon que era modelo de ropa interior; sin embargo, esto no llegó a las altas expectativas de Mane y Karime. De todos modos, sus verdaderos problemas no empezarían con ella, sino con la propia Fer Moreno.

Y es que este dúo protagonizó un triángulo amoroso para obtener la atención de Chile, cosa que desató varios roces entre las dos y que derivó en una pelea entre Isa y una invitada llamada Diana, misma que provocó Fer. No obstante, a pesar de la enemistad entre ambas, hay que destacar algo de Isa.

Eso es el cambio que comenzó a tener desde su primera aparición en Acapulco Shore a cómo luce ahora. No sólo se nota el cambio de su cabello castaño con puntas rubias a una cabellera completamente rubia y destellante. También por algunos retoques que probablemente se hizo en el cuerpo, ¿será posible que se haya puesto algo de relleno en los labios?

