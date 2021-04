Acapulco Shore 8: así es la ostentosa mansión donde grabaron las fiestas “y el degenere”

Fotograma de la mansión de Acapulco Shore 8, ubicada en un precipicio a la orilla del mar y rodeada de abundante vegetación (Foto: MTVLA)

Debido a las limitaciones de la pandemia por COVID-19, las grabaciones de la octava entrega de Acapulco Shore se realizaron en una ostentosa mansión que cuenta con los suficientes elementos para que los participantes del reality se “queden en casa”. Un antro dentro de las instalaciones con zona de baile y tubo incluidos, habitaciones que nada le piden a una suite presidencial, múltiples zonas con alberca y vista al mar, son algunos de los lujos con los que se filmó esta nueva temporada.

Así lo dejó ver MTV en el más reciente tráiler de su producción, donde se pueden observar breves fragmentos de la casa ubicada a la orilla del mar de Acapulco. Jacky Ramírez, una de las integrantes de esta nueva generación, afirmó respecto a la mansión: “La casa está de huev*s, Alicia en el país de las maravillas se queda pendej*”.

En estas imágenes se puede observar una zona de fiesta al interior de las instalaciones, donde se encuentra una estructura naranja que aparenta ser un mini bar y un tubo de baile que cuenta con una esfera disco en su extremo más alto, todo rodeado de plantas, esculturas, luces neón y sillones. Es en esta locación donde se observa, durante el nuevo adelanto, al youtuber Eddie Shobert destapar una botella mientras otra integrante se desliza en el tubo.

En las imágenes se puede observar a los participantes disfrutar en una zona de fiesta con bar incluido (Foto: MTVLA)

También destacaron las zonas con piscina, las cuales cuentan con diversos inflables y están rodeadas de mesas sillas y sombrillas de diferentes estilos y colores. A la orilla de una alberca se pudo observar una cama tamaña tamaño king size con techo y luces propias incluidas, por lo que será un lugar que posiblemente usaron los participantes durante la grabación.

Otro de los clips dejó entrever una habitación con pinturas en sus paredes y una enorme cama con estructura circular. Es probable que este y los demás cuartos tomen un papel central en el reality, debido a los encuentros íntimos entre los participantes: “Y esto que se vio en el tráiler NO ES NADA: faltan tríos, peleas, más tríos, MÁS PELEAS y un montón de degenere”, publicó la cuenta oficial del programa en Instagram.

Todos estos lujos se concentran en una enorme estructura de varios niveles, la cual se encuentra en un precipicio que da directo al mar y está rodeada de una abundante vegetación. De acuerdo con Karime Pïndter, la única participante que estuvo en la primera temporada de Acapulco Shore, las actividades y retos se realizaron principalmente en la casa.

Otra de las imágenes que destacó fue una de las albercas al interior de la mansión (Foto: MTVLA)

“Era una burbuja de producción, no salíamos con gente, no había beso de 100, era todos contra todos en la casa, cantina en la casa, no había más que perdernos el respeto en casa”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV. También aseguró que la verán como “hace muchos años no me veían” y que mantuvo una buena relación con Diego, Eddie y Jacky.

En el tráiler también se observó a quienes serán los participantes de esta fiesta interminable y las personalidades de quienes se integran por primera vez al reality, como es el caso de Jailyn, la primer mujer transgénero que participa en el reality, así como Alba Zepeda, Eddie Schobert, Isa Castro, Diego Garciasela, Jacky Ramírez y Beni Falcón, “El Capitán”.

En total serán 12 personalidades provenientes de diferentes estados de la república como Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de México, a quienes se verá pasar los límites y vivir situaciones de “desconecte y degenere” durante la emisión de una de las cadenas con más éxito en las últimas décadas.

El interior de una de las habitaciones (Foto: MTVLA)

A pesar de que el reality se estrenará el sábado 27 de abril a través de MTV y la plataforma digital Paramount+, los fans se han mantenido expectantes ante las nuevas polémicas, que aunque no se ha estrenado la temporada 8, ya se encuentran al centro de los reflectores.

Por ejemplo, existe la duda entre el público de si en esta ocasión sí se transmitirá todo el programa sin censura, ya que Dania Méndez destapó hace unos días que la cadena recortó muchos de los violentos enfrentamientos que caracterizan al programa.

“Claro, hubo censura de todo el bullying que pasé. Yo no vengo aquí a hablar de la violencia física tampoco, pues evidente que yo también correspondo, porque tampoco no soy dejada”, compartió la influencer en una entrevista para Vaya Vaya TV.

Video: YouTube MTVLA

