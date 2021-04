“Me derretía”: Eugenio Derbez habló del “noviazgo” que tuvo con Angélica María

El famoso actor confesó quién fue su primer amor. (Foto: @ederbez/ Instagram)

El comediante Eugenio Derbez tuvo diversas relaciones amorosas a lo largo de su vida antes de casarse con Alessandra Rosaldo, de las que resultaron sus hijos mayores Vadhir, Aislinn y José Eduardo Derbez.

En esta ocasión, el también actor confesó que su primer amor en la vida fue la famosa actriz Angélica María, a quien conoció durante la grabación de la novela Ana del aire en 1973, en la cual también participaba Silvia Derbez, madre de Eugenio.

En una videollamada sorpresa para el canal de Youtube de Angélica María y su hija, Angélica Vale, las cantantes se enlazaron con el protagonista de No se aceptan devoluciones para recordar aquella nostálgica época.

“Yo recuerdo cuando hice Ana del aire, que mi mamá en la telenovela era la mejor actriz no de México, yo digo que del mundo. Poquitas actrices como esa señora y no nada más gran actriz, también compañera, una señora divina tu madre”, recordó “La novia de México”, pues en la novela Silvia interpretaba a “Andrea”, la mamá adoptiva del personaje de Angélica María.

La intérprete de Paso a pasito recordó cómo fue que conoció a Eugenio Derbez . “(Silvia) llevó un niño chiquito como de 8 o 10 años, divino. Divino con tus ojos inteligentes y audaces”, compartió.

Entre risas, Eugenio escuchó emocionado para después contar su versión. “Para mí, cuando (mi mamá) me llevaba a los foros de televisión era como entrar a un mundo impresionante, fantástico. Ahí fue donde me enamoré de la actuación”, confesó, pues su Silvia Derbez fue una de las actrices más importantes de México.

El creador del programa de skecthes llamado Derbez en cuando rememoró aquella época de su vida en la que conoció la vida detrás de la televisión, lo que lo inspiró a formar parte de ella. Entre tantas experiencias, el amor no fue la excepción. “Yo estaba perdidamente enamorado de Angélica María”, confesó.

Eugenio Derbez ha mantenido una estrecha relación con la actriz Angélica María. (Foto: @ederbez/ Instagram)

Angélica Vale, quien también es actriz, estaba presente durante la conversación, por lo que Eugenio la incluyó con varios comentarios. “Tu mami me decía “novio”, Angy querida, y yo como escuincle me derretía, me chiveaba así con el rebozo, porque la que te fascina, la que te gusta te diga “novio”, me derretía”, recalcó,

Ambas personalidades recordaron entre risas cómo el comediante le llevaba a Angélica María chamoys, el característico dulce mexicano, que Eugenio compraba en compañía de sus padres cuando salían de la cadena de radio XEW, que se ubicaba en el centro de la ciudad.

“Le decía yo a mi papá y a mi mamá a cada rato ‘vamos por los chamoys de Angélica’ y no me quería parar en el foro si no traía un regalo para ‘mi novia’”, se sinceró el protagonista de La familia P. Luche.

Angélica María y Angélica Vale tienen un canal de youtube llamado "Angelicales", donde mantienen conversaciones con otras celebridades. (Foto: @angelicavaleoriginal/ Instagram)

Además de ese gracioso recuerdo, Eugenio también compartió cómo fue que conoció a la protagonista de Amigas y rivales, con quien también mantiene una vieja y entrañable amistad.

En 1980, Derbez conoció a la hija de Angélica María durante su debut en la comedia musical Zoila sonrisas, cuando Vale era apenas una niña. “Esa fue la primera vez que te vi y no podía creer el talento de esa niña”, respondió Eugenio ante la cara de sorpresa de su amiga.

“Estaba yo en el teatro, me acuerdo que fue el estreno de la obra, yo no puedo creer esta niña bailando tap”, comentó divertido el comediante.

Angélica María, además de una importante actriz, es un ídolo de la primera época de rock and roll, que compartió a lado de César Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, de quien fue pareja y quien además se encuentra envuelto en una controversia debido a las declaraciones de su nieta, Frida Sofía.

A pesar de su cercanía con él, se negó a dar alguna declaración sobre el tema, aunque lo que sí recalcó fue que con ella el cantante siempre fue muy respetuoso.

