Angélica María reaccionó al escándalo entre Frida Sofía y Enrique Guzmán: “Siempre fue respetuoso”

Las Angélicas opinaron sobre la situación de Enrique Guzmán (Foto: @angelicamariaoficial, @eguzmanoficial/ Instagram)

La cantante Angelica María y su hija, Angelica Vale, hablaron sobre el problema que está atravesando la dinastía Pinal-Guzmán, pues a pesar de que optaron por mantenerse al margen de la situación, contaron que el trato que han recibido de Enrique siempre ha sido muy respetuoso.

Una de las artistas que más contacto ha tenido con Enrique Guzmán es la “Novia de México”, pues los dos iniciaron su trayectoria artística casi a la par. Por tal motivo, resulta de interés público conocer su opinión respecto a la recién acusación que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo, pues la joven modelo asegura que sufrió abuso sexual por parte del interprete de Payasito.

En una entrevista que otorgó para el matutino Sale el Sol, en compañía de la hija que procreó con el comediante mexicano Raúl Vale, tanto la actriz de 76 años como Angélica Vale explicaron que no pueden opinar sobre la polémica porque desconocen todo lo que está circulando en los medios de comunicación respecto al considerado “pionero de Rock And Roll en español”.

“Me imagino que toda la gente quiere saber porque somos muy cercanos tanto a Enrique como a Silvia, a Alejandra. La verdad es que no podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado ni de lo que estén diciendo porque tampoco estamos enteradas”, declararon en conjunto.

Video: YouTube Imagen Entretenimiento/Sale el Sol

Durante la última mitad del siglo pasado, Enrique Guzmán y Angélica María protagonizaron cinco cintas cinematográficas: Mi alma por amor, Como perros y gatos, Vivir de sueños, ¡Cómo hay gente sinvergüenza! y Mi vida es una canción, siendo durante el rodaje de esta última película, en donde iniciaron una relación amorosa. Esto ocurrió en 1962, cuando los dos jóvenes tenían 18 y 17 años respectivamente. El noviazgo fue tan intenso, que Enrique le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó.

A raíz de ello y porque siguieron trabajando juntos por un tiempo, forjaron una fuerte relación de amistad que perdura hasta nuestros días. Ambos compartieron momentos importantes de su vida como sus matrimonios y el nacimiento de sus hijos. Es por este motivo que la opinión de la interprete de Edy, Edy es importante.

“Yo lo conozco desde los 17 años y pues siempre fue respetuoso”, dijo.

Por su parte, la protagonista de La fea más bella, versión mexicana de la famosa telenovela colombiana Betty, la fea, confesó cómo ha sido su relación con el amigo de su mamá. Es así que dijo tener un gran aprecio hacia él y que durante sus convivencias la trató muy bien a ella y a sus hijos.

Los actores fueron novios en su juventud (Captura: El Fonógrafo)

“Lo que sí te puedo decir es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho. Conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo, sino con mis hijos, toda la vida”, declaró Angélica Vale.

Sus declaraciones se suman a las de otras figuras del medio del espectáculo que conocen al cantante como Lyn May. Por otro lado, desde hace un tiempo, las dos cantantes han trabajado juntas en diferentes proyectos como presentaciones, telenovelas y recientemente suben contenido a su canal de YouTube, en donde enseñan a preparar platillos y, de vez en cuando, invitan a un artista. Próximamente mamá e hija presentarán un concierto virtual el 8 de mayo con motivo del Día de la Madre.

“Nos gusta trabajar juntas. Estamos muy contentas, nos entendemos, nos llevamos muy bien. Nos divertimos tanto y además hay una respuesta. A veces uno tiene que trabajar con gente que no encuentras una respuesta, como con una pared, Aquí no, aquí hay mucha respuesta y está padre”, mencionó Angélica María.

