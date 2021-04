Sánchez Cordero medió entre el INE y Morena, este fue su mensaje para la “legalidad y el respeto”

Olga Sánchez Cordero llamó al respeto y legalidad entre instituciones (Foto: Presidencia de México)

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), exhortó tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a dejar de lado las agresiones y que enmarquen sus diferencias en los valores que encierra la legalidad y respeto.

A través de redes sociales la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instó a la cabalidad de ambas instituciones, esto en un contexto convulso de cara a las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”, expresó en su cuenta oficial de Twitter este lunes 12 de abril.

El INE dio de baja la candidatura de Félix Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar el conflicto particular planteado entre Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, con Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. Esto porque el consejo general del órgano electoral decidió bajar al morenista de la contienda, así como a otros 58 candidatos de morena por presuntas irregularidades administrativas presentadas en el periodo de precampañas.

De acuerdo con la institución, el entonces candidato por Guerrero no entregó a tiempo los requerimientos fiscales que acreditaban los gastos de precampaña; no obstante, el senador con licencia alegó que como no hizo precampaña, sólo notificó a su partido que no realizó eventos que dieran cuenta de cualquier tipo de gasto en lo referido a dicho periodo.

Ante esta determinación, el “Toro” decidió iniciar una serie de manifestaciones, plantones y protestas que visibilicen esta supuesta injusticia. Aunado a esto, apeló lo determinado por el INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ya solicitó al instituto dirigido por Córdova Vianello que revisen el caso.

Félix Salgado Macedonio amenazó con revelar la dirección de Lorenzo Córdova (Video: Twitter / @EnriqueEnVivo)

Como si esto no fuera suficiente, Salgado Macedonio, presunto responsable de abuso sexual, arremetió contra los consejeros del INE y en particular contra el presidente, pues realizó una serie de declaraciones que aojos de algunos personajes pueden ser tomadas como amenazas.

“Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo […] Pero si no se reivindican, miren, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar”, exclamó el militante de Morena.

Después cuestionó a los manifestantes si no les gustaría conocer datos personales del consejero presidente. “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber dónde está su casita?”. Para después ironizar sobre su salario y poder adquisitivo en contraste a los habitantes pobres del estado que busca gobernar. “Casita de lámina negra y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? cabroncito. No sabe por qué estamos luchando en Guerrero; hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto”.

Lorenzo Córdova aseguró que el INE no se va a agachar (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Ante esto, el consejero presidente dijo que el órgano que preside no cederá ante amenazas.

“Hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestras lecturas del derecho, Las amenazas no son propias de los contextos democráticos […] Si hay quien no lo entiende, qué lástima, pero el INE no se va a enganchar”, dijo Lorenzo Córdova en una entrevista para Carlos Loret de Mola tras las supuestas amenazas del senador de la república.

Asimismo, José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN estimó lo dicho por Salgado Macedonio como una amenaza y sugirió que, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, puede ser condenado hasta por un año por lo declarado.

