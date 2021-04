Con lágrimas y emocionada: Daniela Torres cruzó la meta en el maratón italiano y logró marca olímpica

Daniela Torres rompe marca y representará a México

La maratonista Daniela Torres registró una marca olímpica para el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio al cronometrar 2 horas 28 minutos y 55 segundos en los 42.195 kilómetros del Tuscany Camp en Italia. con un quinceavo lugar, ahora ella representará a México en las justas y Twitter lo aplaude.

El Tuscany Camp Marathon que se disputó en la zona aeroportuaria de Siena-Ampugnano en la Toscana italiana y ganado por la keniana Angela Tanui, quien impuso récord del evento.

La queretana Torres, quien dejó las carreras de cinco mil metros para dedicarse al maratón, cruzó la meta con lágrimas en los ojos y un abrazo a su entrenador Enrique Hernández, quien le dijo a su discípula “No todo son resultados, somos humanos y eso vale mucho más”, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

Le dio las gracias a la fondista por esas emociones y le expresó que “no sé si la marca te de para estar en Juegos Olímpicos porque hay que respetar a las otras atletas que buscarán la marca en las semanas, pero está satisfacción de hoy nadie me lo quita y a tí menos”.

Daniela Torres

De esta forma, Daniela, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez, son las tres maratonistas que han corrido abajo de las 2H29:30, tiempo exigido por World Athletics para lograr la cuota olímpica rumbo a la justa veraniega.Angela Tanui paró el crono en 2H20:08, seguida por su compatriota Purity Jegich (2H22:46) y la etíope Gebiyanesh Ayele (2H23:23). La carrera se disputó en un asfalto mojado por la lluvia que se registró la noche del sábado, así como un poco de neblina.

“Fue mi primera participación como seleccionada nacional. Fue una emoción muy grande compartir equipo con Brenda (Flores), Úrsula (Sánchez), que ya tienen tanta experiencia y muchos años corriendo; también con Andrea (Limón); son personas a las que admiro mucho como atletas y como mujeres”, externó Torres Huerta en entrevista con la De acuerdo con el Consejo Nacional del Deporte (CONADE).

Opinó que el compartir escenario con las mejores atletas del orbe y el lograr excelentes resultados como el quinto lugar por equipos para México y el bajar su marca personal, sirvió de motivación para que Daniela Torres busque el boleto a tierras niponas.

“Claro que me ilusiona estar en unos olímpicos, creo que es el sueño y objetivo más grande que tenemos los que nos dedicamos al deporte, el llegar a una justa de esa magnitud. Lo del mundial me dejó muy motivada para buscar ese objetivo, sé que mis compañeras también van a estar buscando la marca en maratón, ya vimos el nivel que traemos las cuatro y vamos a estar en la pelea por el lugar a Tokio.

Daniela Torres rompe marca y representará a México

“Fue un evento donde logré romper mi marca personal (1:10.22) por más de tres minutos, un quinto lugar que obtuvimos por equipo, que fue histórico, porque nunca se había logrado un resultado así en un Campeonato Mundial de Medio Maratón, todo eso en un evento que me dejó muy contenta, muy emocionada y por supuesto motivada a seguir representando a mi país en otras competencias”, señaló la deportista.

Para cumplir con este objetivo y asistir a los que serían su primeros Juegos Olímpicos, Torres Huerta deberá dar la marca de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos, solicitada por Word Athletics (antes Federación Internacional de Atletismo Amateur, IAAF por sus siglas en inglés), para lo cual en los próximos días definirá junto a su equipo, el calendario de competencias para el 2021.

“Todavía está un poquito incierta la cuestión de las competencias por esto de la pandemia del covid-19, pero el coach ya tiene un plan: el objetivo es buscar la marca para la maratón de los Juegos Olímpicos; yo nunca he corrido uno, sería la primera vez. Mi coach no había querido comentarme nada para no presionarme, él quería que me enfocará en el Mundial, pero mañana vamos a platicar para ver las competencias que siguen”, concretó la queretana.

SEGUIR LEYENDO: