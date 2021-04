Allyson Felix dice que Tokio será su última cita olímpica

La estrella de atletismo estadounidense Allyson Felix señaló este miércoles que los Juegos Olímpicos de Tokio (28 julio-8 agosto) serán los últimos que dispute, aunque advirtió que no tiene una fecha definitiva para su retiro de las pistas.

La velocista de 35 años, la única atleta de campo y pista que ganó seis medallas de oro olímpicas, apuntó que, si bien podría seguir compitiendo después de Tokio, no estará presente para los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Planeo que estos sean mis últimos Juegos Olímpicos", subrayó Felix a los periodistas en la cumbre virtual de medios del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

"No sé por cuánto tiempo más que este año voy a correr. Simplemente lo tomaré como venga hasta donde llegue. No me veo haciendo otros Olímpicos, pero tampoco me he establecido una fecha final", anotó.

Felix competirá en sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio después de haber corrido por primera vez en los de Atenas-2004, donde ganó una medalla de plata en los 200 metros.

En los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016, Felix ganó una medalla de plata en los 400 metros planos y oros en los relevos 4x100m y 4x400m.

Si bien se ha concentrado en los 400 metros en la última parte de su carrera, Felix dijo que planea ingresar tanto a los 200 metros como a los 400 metros en las pruebas olímpicas de Estados Unidos, en Eugene, en junio.

"Solo voy a ver cómo se desarrolla el entrenamiento. Me gustaría participar en ambas pruebas y ver el resultado de eso", añadió Felix.

"Si necesito concentrarme en uno u otro, tomaremos esa decisión".

- Cambios por la pandemia -

Felix dijo que inicialmente había tenido problemas para procesar su decepción el año pasado cuando se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia de coronavirus.

"Obviamente era algo que tenía que suceder, hubo una gran pérdida de vidas, pérdida de trabajos y pérdida de la normalidad por todas partes, y realmente estábamos pasando por eso en todo el mundo", recordó Felix.

"Tuve que cambiar de rumbo pensando en cómo tener la misma energía durante un año más. Fue realmente un desafío. Pero traté de hacer todo lo posible para usar ese tiempo a mi favor y simplemente volverme más fuerte y mejor para seguir adelante".

Las restricciones por la cuarentena en la ciudad natal de Felix, Los Ángeles, hicieron que el entrenamiento durante la pandemia fuera un desafío.

La medallista de oro en 13 campeonatos del mundo dijo que ella y el entrenador Bobby Kersee se vieron obligados a improvisar después de que se les negara el acceso a una pista de atletismo en su ciudad.

"La experiencia más loca fue entrenar en mi vecindario. He ido a correr en mi vecindario antes, pero nunca corriendo por las calles", finalizó.

