TEPJF regresó al INE decisión sobre candidatura de Raúl Morón en Michoacán

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al INE indicar una nueva sanción contra Raúl Morón (Foto: TEPJF)

Este viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al INE indicar una nueva sanción contra Raúl Morón Orozco, candidato de la coalición Morena-Pt por la gubernatura de Michoacán, luego de que se retirara la la resolución que lo sancionó con la pérdida de su registro.

“El tribunal electoral acaba de votar por revocar la medida desproporcionada que habían tomado algunos consejeros del INE en contra de nuestros candidatos de Michoacán y Guerrero. El Tribunal revoca el robo que pretendían hacer quitando la candidatura, le regresa al INE su resolución y les piden que actúen de manera proporcional”, informó Mario Delgado a través de un video en su cuenta de Twitter.

El presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apuntó que no se les podía quitar las candidaturas ni a Raúl Morón, ni a Félix Salgado Macedonio por las supuestas irregularidades en sus precampañas y que el TEPJF había tomado la decisión correcta.

“Lo que está claro es que el INE no puede volver a retirar las candidaturas, qué bueno que el tribunal le corrija la plana y que no permita ese robo que pretendían algunos consejeros, empleados del PRIAN a nuestro movimiento”, apuntó Mario Delgado.

Mario Delgado aseguró que el INE no debería retirar candidaturas de nuevo (Video: Mario Delgado)

Respecto a la decisión de mantener a los polémicos políticos dentro de la contienda electoral, la Sala superior del TEPJF revocó por unanimidad la sanción que le impedía a Raúl Morón continuar en las elecciones del próximo 6 de junio. Dicha decisión se debió a que los magistrados del pleno mencionaron sí se había realizado el informe de gastos precampaña, pero que fue extemporáneo.

En este sentido, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso señaló que no se le notificó adecuadamente al candidato que en caso de que no entregara su informe, podría perder su registro.

“Las partes fiscalizadas no estuvieron en posibilidad de presentarlo dentro de un procedimiento sancionado y esa lógica me lleva a la convicción de que la falta cometida es la presentación exptemporánea del informe de gastos de campaña y no así la omisión, como lo determinó el Consejo General del INE”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado 4 de abril, Raúl Morón presentó presentó una impugnación ante el TEPJF.

Raúl Morón presentó presentó una impugnación ante el TEPJF. (Foto: Twitter @raulmoronO)

De acuerdo con el político, dicho recurso iba en contra de la decisión del Instituto Nacional Electora (INE) de retirar su postulación. “Amigas y amigos, hoy he venido al Instituto Nacional Electoral como ciudadano a presentar mi inconformidad por la decisión arbitraria en contra de la candidatura y de las michoacanas y michoacanos”, refirió.

Estoy seguro que esta decisión va a ser revertida por el Tribunal Federal Electoral que actuará seguramente con justicia y con razón, agradezco la solidaridad de todas las michoacanas y michoacanos que en todos los municipios del estado de Michoacán se han pronunciado en contra de esta decisión arbitraria e ilegal del INE”

Asimismo, el 3 de abril, la autoridad electoral de Michoacán ratificó la determinación del INE de negar la candidatura de Morón Orozco a la gubernatura de dicha entidad. La razón detrás de la decisión del Instituto fue la no presentación de gastos de precampaña, tal y como sucedió con Félix Salgado Macedonio, contendiente por Morena en Guerrero.

Bajo esta lógica, el político michoacano señaló que se han violado sus derechos políticos, ya que se había dado la orden de sustituir al candidato en cinco días.

