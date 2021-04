“Les dio hueva darse cuenta”: Chumel Torres arremetió contra quienes votaron por AMLO y ahora se arrepienten

El creador de contenido para la plataforma YouTube dijo que se sabía que el gobierno del actual mandatario "sería un desastre". (Foto: Instagram @chumeltorres)

Una vez más, el creador de contenido para la plataforma YouTube, Chumel Torres, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y las personas que votaron por él y ahora se dicen arrepentidas, esta ocasión, por medio de un video que posteó en sus redes sociales titulado AMLO es un desastre ¿Podía saberse?

El video lo comienza haciendo una comparación, pues pregunta a los receptores si no les ha sucedido que tienen una amiga que tiene un novio que es un patán, ella sabe que es un patán, y aún así ella lo perdona todo el tiempo, “bueno, pues imagínense que esa novia es México y el patán es Andrés Manuel López Obrador”, menciona Chumel.

Continúa diciendo que desde que empezaron estos, los dos “peores” años de gobierno, “no lo digo yo, lo dicen los índices de criminalidad, desempleo, gasto público, generación de deuda, y no olvidemos el sector salud”, muchas opiniones han defendido al presidente y su proyecto.

Asegura que hay gente que “no se dio cuenta de lo que estaba pasando”, y ahora es muy común verlos arrepentirse del voto que le otorgaron a AMLO. Menciona que no le caen bien las personas que ahora se hacen las víctimas, que se dicen arrepentidas, engañadas y sorprendidas.

Continua diciendo que por lo menos los “chairos” siguen apoyando algo en lo que creen, y que no cree que las personas no se hayan dado cuenta de que el gobierno de AMLO sería un “desastre”, pues tenía todo para serlo. Menciona que al presidente sistemáticamente no le han importado las instituciones, detesta la transparencia, es imposible hacer que cambie de opinión, no articula bien sus ideas, sus proyectos son “retrógradas”, y sus opiniones anticuadas, “que ustedes no se dieran cuenta o no quisieran darse cuenta, no es culpa del tabasqueño, es culpa de su hueva de pensar”, menciona.

También dice que algo que le reconoce a AMLO es que sabe callar cuando la gente lo está defendiendo, pues él jamás se nombró feminista, sin embargo, las feministas de izquierda le colgaron esa medalla. “Jamás se dijo pro legalización, pero los marihuanos de izquierda le colgaron esa medalla, jamás se dijo pro energías limpias pero los ambientalistas de izquierda le colgaron esa medalla. López Obrador solo tuvo qué quedarse callado y esperar que lo llenaran de flores”, continúa el influencer.

Sigue el video asegurando que cuando llegó al poder y lo tacharon de no ser feminista, fue porque él jamás dijo eso, o de que sus proyectos de infraestructura dañan al ambiente, él nunca mencionó que era protector del ambiente.

“El problema es que AMLO es lo que uno quiere que sea y él lo sabe perfectamente. Los primeros en caer fueron los artistas, todos recordamos el video de Susana Zavaleta feliz de la vida porque por fin iba a haber dinero para el arte, y no tardó ni dos semanas en cortarle la garganta a cualquier cosa que apoyara, no solo a las artes escénicas, sino al arte, en general”, menciona.

Dice que los siguientes en “caer” fueron los ambientalistas, quienes celebraron, como todas las culturas indígenas le daban a AMLO el bastón de mando, y no tardó ni dos meses en “devastar” dos tercios de la selva del sur del país con el Tren Maya.

Chumel Torres es un feroz crítico del gobierno de López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

Recordó la ocasión en que perdió la elección presidencial del 2006 y se autonombró presidente legítimo, cuando llamó a tomar pozos petroleros en Tabasco o cuando se salió del PRI y del PRD.

“Cuando se lanzó por la presidencia la tercera vez, ustedes no pensaron: órale, ese cuate quiere el poder a toda costa; cuando le pidió a todo el estado de Tabasco no pagar la luz, ustedes no pensaron: órale, está llamando a la desobediencia civil, ¿Qué puede salir mal? (...) de manera que cuando prometió ser el cambio que México necesitaba, ustedes no pensaron: órale, es un megalómano, desestabilizador, expriista, experredista, que quiere el poder a toda costa y llama a la desobediencia civil”, menciona el influencer.

“No me salgan hoy con que no podía saberse porque sí podía saberse, nada más que esto no se trata nada más de opinar a lo pendejo, se trata de ver los debates, de informarse, de no ser un mexicano blandengue que se come lo que le den; se trata de ser un mexicano que ama a su país, no un mexicano que ama a AMLO”, menciona el también conductor.

Torres concluye el video diciendo que sí podía saberse que el gobierno de AMLO “sería un desastre”, pero “les dio hueva darse cuenta”.

