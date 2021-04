Sólo tenía 10 años: un niño murió en Isla Mujeres mientras vacacionaba con su familia

Menor perdió la vida en Isla Mujeres, Quintana Roo, se presume ahogado (Foto: Twitter / @MegaNews_MX)

Durante el transcurso de la tarde del miércoles 7 de abril, autoridades de Quintana Roo confirmaron el sensible fallecimiento de un menor de edad en Isla Mujeres.

De acuerdo con lo mencionado por medios locales, el chico de 10 años y su familia se encontraban vacacionando en el destino turístico cuando presuntamente el pequeño comenzó a manifestar malestares mientras nadaba.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas (tiempo local), pues fue cuando el número de emergencias recibió el llamado de emergencia en el que se solicitó asistencia médica. La familia en cuestión, originaria de León, Guanajuato, se trasladaron al muelle más cercano en una embarcación rentada para agilizar los primeros auxilios.

Menor ahogado en Xcaret (Ilustración: Infobae)

Cuando el navío tocó tierra y los paramédicos comenzaron a atender al niño, éste ya no presentaba signos vitales. “El arribo de los paramédicos solo fue para confirmar el deceso por lo que la zona fue acordonada para que los agentes ministeriales tomaran conocimiento de los hechos”, escribió el medio Mega News.

Hasta el momento se desconoce las causas del deceso, pues las autoridades competentes no han realizado pronunciamientos oficiales; sin embargo, los medios de la región presuponen que fue ahogamiento.

Este caso recuerda al sensible fallecimiento de otro niño en la entidad, pues el pasado 27 de marzo, en el parque Xenses de Xcaret un menor de edad perdió la vida presuntamente por un error humano.

Leonardo Luna Guerrero, de 13 años, junto con su mamá, papá y hermanos, se metió a la atracción conocida como “Río Salado” en el parque ubicado en la Riviera Maya; sin embargo, la familia, originaria de Durango, quedó fracturada a partir de ese momento, ya que “Leo” y el doctor Miguel Ángel Luna Calvo, su padre, fueron succionados por el ducto que aspira el agua que permite la circulación de la atracción.

Un niño de 13 años falleció en un parque acuático (Foto: Facebook / Catedral Basilica Menor)

Luna Calvo logró salir rápidamente para auxiliar a su hijo y buscar ayuda, pero el personal de Xenses no se acercó, por lo que no se pudo hacer nada en los primeros minutos, por lo que el menor falleció aparentemente por ahogamiento.

El padre de Leonardo ha acusado de negligencia e irregularidades en la investigación por parte de las autoridades. Además, denunció que no querían entregarle el cuerpo de su hijo si no firmaba un perdón. Aseguró que el personal del hospital no atendió a su hijo e impidieron que él pudiera hacerlo, ya que él es médico.

José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, escribió una publicación en su perfil de Facebook, el cual estaba acompañado por una esquela del fallecimiento de Leo, donde lamentaba lo acontecido con la familia Luna Guerrero.

“Me uno a la pena que embarga al Dr. Miguel Luna, a su esposa Hilda Guerrero y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querido hijo, Leonardo Luna Guerrero. Envío mis sinceras condolencias, deseando encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en Paz”, publicó en Twitter.

Con la llegada de la primavera, turistas llegaron a las playas mexicanas a vacacionar (Foto: EFE / Lourdes Cruz)

Después de realizar una serie de investigaciones Grupo Xcaret, propietario del lugar, atribuyó el fallecimiento del niño a “un error humano”.

En su comunicado oficial, la empresa explicó que en 30 años de operación del parque nunca se había suscitado un evento de esta naturaleza, por lo que “tras el incidente se activaron los protocolos de seguridad y paramédicos de planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital”.

Agregó que el río donde ocurrió el accidente es una atracción de flotación con una profundidad de 60 centímetros que opera de manera habitual y “no representa ningún riesgo para los visitantes. Sin embargo, un error humano ocasionó la falla que condujo al accidente”.

