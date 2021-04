SAT: todo lo que debes de saber de las devoluciones automáticas y cómo acceder a ellas

El SAT recordó cuáles son los gastos que se pueden deducir. (Foto: Cuartoscuro)

Un gran alivio para tu bolsillo es obtener un saldo a favor o devolución de recursos de forma automática, que se da luego de presentar la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Por lo que las personas que desean realizar la petición para obtener el beneficio, podrá aplicarse antes del 31 de julio del presente año.

Para llevar a cabo el proceso, las personas físicas deberán presentar la declaración anual, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del presente año.

¿Cuáles son las características de las deducciones?

*De acuerdo con el SAT, el monto total de las deducciones personales no puede exceder de cinco UMAS anuales, o de 15% del total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. El valor anual de la UMA actualmente es de 32,693.40.

*Cinco UMAS anuales es lo correspondiente a 158,469 pesos.

*Al presentar la declaración anual se deberá señalar la opción de devolución.

El proceso se puede hacer por medio de internet. (Foto: Pixabay)

El fisco puso a disposición de los contribuyentes algunas herramientas para poder desarrollar de una mejor manera la declaración, además de que revelan información acerca de devoluciones o saldos a favor.

La página de acceso para conocer más información detallada sobre la devolución automática se puede encontrar ingresando a ORIENTA SAT en el siguiente enlace. Aquí.

De acuerdo con el SAT, las devoluciones automáticas se pueden desarrollar con:

*Contraseña

-Si el saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos.

-Si el monto es mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000 pesos, siempre y cuando utilice su cuenta CLABE precargada.

*Firma

Si su saldo a favor es superior a 10,000 pesos y capturas una nueva cuenta CLABE.

La tan anhelada devolución de impuestos permite al contribuyente recuperar ciertas cantidades de dinero a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros.

A grandes rasgos, en la declaración anual de impuestos se pueden deducir presentando facturas correspondientes gastos como: médicos, colegiaturas, funerarios, donaciones, aportaciones complementarias, primas de seguros, créditos hipotecarios, transporte escolar, cuentas para el ahorro, entre otros.

La devolución de impuestos permite al contribuyente recuperar ciertas cantidades de dinero a favor por concepto de impuestos. (Foto: Cuartoscuro)

La buena noticia es que es un proceso que se puede ejecutar por internet.

¿Cómo solicitar la devolución de impuestos?

*De click en el siguiente sitio web. Aquí.

* Ingrese con su e-firma, RFC y contraseña.

*Llene los datos solicitados.

*Comparta los archivos con los documentos del trámite escaneados.

*Firme y envíe el trámite con apoyo de su firma electrónica.

*Guarde o imprima su acuse de recibo.

*Finalmente deberá dar seguimiento a su devolución de impuestos en el contenido relacionado “consulta tu devolución de impuestos automática”.

Es importante destacar que, se considerará como un delito de defraudación fiscal, y en su caso, se impondrán sanciones, al compartir datos falsos para obtener un saldo a favor. En caso de no presentar la declaración anual, también podrá ser acreedor a multas. Se establecen infracciones por no presentar declaraciones, no atender solicitudes, documentación adecuada, entre otras.

En el portal de la autoridad tributaria se puede consultar la sanción que fue aplicada por desobediencia. Si no se cumple con el plazo que se indica en el requerimiento, el contribuyentes será acreedor a una multa adicional.

SEGUIR LEYENDO