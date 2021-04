SAT: cómo acceder al chatbot para realizar la declaración anual de impuestos

El chatbot ayudará al contribuyente a realizar su declaración. (Foto: Pixabay)

En este mes, personas físicas tendrán que llevar a cabo la declaración anual de impuestos, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó el chatbot que asistirá a los contribuyentes en ese proceso y cómo funciona.

De acuerdo con el fisco, el chatbot (simulador que mantiene una conversación con una persona) funciona a través de la inteligencia artificial y su finalidad es asistir a los interesados al realizar la declaración de impuestos 2020.

Se le denomina OrientaSAT, mecanismo que está entrenado para poder ayudar a los contribuyentes a través de su computadora, tableta o cualquier otro dispositivo móvil, al llenado de la declaración.

El chatbot se puede utilizar desde el minisitio que habilitó el fisco. (Foto: portal SAT)

¿Cómo funciona el Chatbot?

*El interesado deberá ingresar al minisitio que generó el SAT. Aquí.

*Una vez ahí, tendrá que localizar la pestaña del asistente.

*Proporcionar su clave RFC o nombre.

*En caso de que requiera recibir la conversación que se generará, proporcione su correo electrónico personal, luego lea y acepte los términos y condiciones de uso.

*Formule la pregunta que desea.

*Finalmente conteste una breve encuesta sobre el uso de OrientaSAT para mejorar el servicio.

Es importante detallar que este nuevo servicio se proporciona de manera gratuita, inmediata y estará disponible las 24 horas, los 365 días del año.

En caso de necesitar más información, el contribuyente podrá solicitar la asistencia de una o un agente de atención especializado, quienes laboran para el público en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas.

El lapso de tiempo para la declaración anual en el caso de las personas físicas estará vigente hasta el 30 de abril de 2021. Mientras que para personas morales el plazo ya venció.

El SAT recordó también que, todas las personas físicas están obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios obtenidos en 2020, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos.

Además de informar sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de casa habitación, herencias, legados y premios obtenidos en el ejercicio 2020, siempre que la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio sean superiores a 500,000 pesos.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

*Los trabajadores que cobran por honorarios.

*Aquellos que hayan percibido ingresos anuales mayores de 400,000 pesos.

*Quienes tengan ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores a 400,000 pesos.

*Cuando una persona haya percibido algún ingreso por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación.

*Los arrendadores, es decir, que cobran renta en algunos inmuebles.

*Aquellos que hayan ganado algún premio. Por ejemplo, como el de la Lotería.

La declaración se realiza cada año. (Foto: Cuartoscuro)

Al realizar la declaración anual se debe considerar la deducción de gastos para poder acceder a saldos a favor, es decir, podrá disminuir gastos presentando facturas y comprobantes de pago tras haber realizado algunas compras.

¿Qué es una persona física?

Se refiere a cualquier persona que realiza alguna actividad económica como: vendedor, comerciante, empleado, profesionista, entre otros, el cual tiene derechos y obligaciones.

¿Qué es una persona moral?

Se trata de un conjunto de personas que forman una sociedad para cumplir con sus obligaciones como empresa. No tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de una persona física).

Hay que recordar que el hecho de no pagar impuestos o no realizar declaraciones en el periodo ideal, ya sea por falta de interés o simplemente por no saber hacerlo, podría acarrear problemas con el fisco y consecuencias por el incumplimiento en un corto plazo.

SEGUIR LEYENDO