Miguel Barbosa dijo que espera sentir un “cosquilleo excitante” cuando se aplique la vacuna contra COVID-19

El pasado jueves, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, mencionó en conferencia de prensa que esperaba tener una sensación “excitante” al momento en el que le aplicaran el antígeno contra la COVID-19 y añadió que presentía que pronto le aplicarían la vacuna correspondiente.

“Presiento que la vacuna se acerca cada vez más a mí, me han dicho que cuando te aplicas la vacuna sientes un cosquilleo excitante en tu cuerpo y yo espero sentirlo a plenitud, así que estoy listo”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, recalcó que él tenía 62 años y que no se disfrazaría de adulto mayor, pues él ya se encontraba en la edad en la que le tocaba recibir el antígeno.

Yo no me voy a vestir de viejito, ya estoy, como esos que se vistieron de gorra y todo eso. Yo ya estoy listito y no voy a ir a engañar a los filtros del niño poblano.