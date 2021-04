Aprobación de AMLO: este es el estado donde menos quieren al presidente

Otro de los estados en donde AMLO tuvo una respuesta positiva, fue Baja California. (Foto: Cuartoscuro)

A lo largo de los poco más de dos años al frente del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido altibajos, pues en ocasiones la mayoría de la población aprueba sus acciones, y otras más, las desaprueba.

El medio El Financiero Bloomberg realizó una encuesta estado por estado para dar a conocer cuál es el que más aprueba su gestión y cuál es el que menos aprueba al presidente.

Los resultados dieron a conocer que en Nayarit, el 64 por ciento de sus entrevistados, aprueban la forma en que el presidente López Obrador hace su trabajo como mandatario del país.

Por el contrario, el 32 por ciento de los encuestados de Nayarit desaprueban su forma de gobernar, mientras que el 4 por ciento, dijo no saber sobre el tema.

Otro de los estados en donde tuvo mayor aprobación el presidente por su trabajo a lo largo de estos dos años, fue Baja California, en donde el 62 por ciento de los entrevistados dijo aprobar y ver bien la forma en que AMLO ser ha desempeñado, el 34 por ciento desaprobó su forma de gobernar, y el cuatro por ciento dijo no saber.

López Obrador lleva poco más de dos años al frente de México. Foto: Presidencia de México

Zacatecas tuvo un resultado similar, pues el 62 por ciento aprobó el trabajo del mandatario, el 35 por ciento lo desaprobó y el tres por ciento, no supo que contestar.

El 60 por ciento de la población de Campeche y Colima aprobaron la forma de gobernar de López Obrador. El 36 y 37 por ciento, respectivamente, desaprueban su gobierno y 4 y 3 por ciento, no supieron sobre el tema.

Querétaro fue el estado en donde menos se aprobó la forma de gobernar al país del presidente López Obrador, según la encuesta, pues únicamente el 49 por ciento de la población entrevistada de aquella entidad aprobó el actuar de AMLO, mientras que el 47 por ciento los desaprobó, y un cuatro por ciento indicó no saber sobre el tema.

Otro de los estados en donde no tuvo tanta aprobación la gestión del presidente, fue Nuevo León, pues obtuvo solamente el 52 por ciento de aprobación, mientras que el 43 por ciento desaprobó el actuar del mandatario y el cinco por ciento, no supo sobre el tema.

Tlaxcala, otro de los estados en donde menos aprobación tuvo AMLO, tuvo el 54 por ciento de resultado positivo, el 40 por ciento no aprobó la gestión del presidente y el 6 por ciento no supo qué decir.

Querétaro fue el estado que menos respaldo el actuar de AMLO. Foto: Presidencia de México

El 54 por ciento de la población de Michoacán aprobó el actuar de López Obrador, el 42 por ciento desaprobó los resultado de su gestión y el cuatro por ciento no supo qué responder.

En Baja California Sur, el 54 por ciento de la población respondió positivamente sobre el mandatario, el 42 por ciento dijo no estar de acuerdo con su actuar y el cuatro por ciento no tuvo respuesta negativa ni positiva.

Mientras que en Chihuahua, el 57 por ciento de la población aceptó que le agrada el actuar del mandatario, mientras que el 38 por ciento desaprueba el gobierno actual y el cinco por ciento no supo qué decir.

Los estados restantes en los que se hizo la encuesta fueron San Luis Potosí, con 59 por ciento de aprobación, 36 de desaprobación y cinco por ciento que no supieron que responder; Guerrero con 59 por ciento de aprobación, 35 por ciento de desaprobación y seis por ciento que no supo qué decir al respecto; Sonora con 59 por ciento de aprobación, 37 de desaprobación y 4 por ciento neutro y Sinaloa con 59 por ciento de aprobación, 33 por ciento de desaprobación y 8 por ciento que no tuvieron respuesta positiva ni negativa.

En la encuesta participaron 15 estados. Foto: Presidencia de México

En promedio de los 15 estados en los que se realizó la encuesta, el presidente López Obrador tuvo un 58 por ciento de aprobación; un 38 por ciento de desaprobación y un 4 por ciento de resultados neutros.

La metodología que se utilizó para realizar la encuesta a nivel estatal, fue vía telefónica. Se entrevistó al rededor de 8 mil 690 pobladores mexicanos con credencial para votar vigente de 15 estados de la República Mexicana, del 5 de marzo al primero de abril de 2021. En cada una de las entidades se realizaron entre 500 y 610 entrevistas, únicamente en Nuevo León fue mayor la cantidad de entrevistas, pues se realizaron mil 60.

SEGUIR LEYENDO: