El oscuro panorama de los desaparecidos en México: se registran más de 85,000 desde 2006

El Gobierno mexicano informó hoy de que un total de 85,006 personas han desaparecido desde 2006, más de la mitad ( 44,174) desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en diciembre de 2018.

Sin embargo, en este último periodo las autoridades han localizado al 55.80% de estos desaparecidos, 92% de ellos con vida, aclaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Segob).

México afronta una crisis histórica de desapariciones con un histórico de 212,193 denuncias de personas no localizadas desde 1964, aunque Encinas aclaró que ya se han ubicado a 125.530 personas, 93% de ellas con vida.

El subsecretario reconoció que se ha mantenido el hallazgo de fosas clandestinas en el sexenio de López Obrador, periodo en el que han encontrado 1,606 de estos depósitos de donde han exhumado 2,736 cuerpos.

“Obedece al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de las labores de búsqueda, solamente en estos tres meses y una semana de 2021 se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda”, argumentó.

Aun así, Encinas resaltó una disminución anual de 33% en el número de fosas clandestinas localizadas en 2020 y de casi 18% en los cuerpos recuperados.

Encinas agregó que durante la gestión de López Obrador el estado occidental de Jalisco acumula una de cada cinco desapariciones, el 20%. Le siguen Michoacán con 9.15%, Ciudad de México con más de 8%, y Tamaulipas y Nuevo León con más del 6%.

El subsecretario detalló que las mujeres representan casi 25% de las personas desaparecidas, de las que más de la mitad, el 55%, son menores de 18 años.

El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.

Por otro lado, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reconoció que existe una crisis en los servicios forenses para identificar los cuerpos.

“Existe una crisis en materia forense, tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar, aquí es importante que más del 90% de los cuerpos se encuentran dentro de los servicios médicos forenses que pertenecen a las fiscalías”, indicó.

Además, durante la conferencia matutina, López Obrador informó que los delitos de homicidio, feminicidio y extorsión habían incrementado, mientras que otros como robo a casa habitación, transporte, vehículos o secuestros han ido a la “baja considerablemente”.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas y se han contenido.Este es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año. Llegamos y se ha mantenido (...) incluso hay una disminución mínima (...)

El caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos que, no es evadir nuestra responsabilidad, antes no se clasificaba de esa manera; se consideraban homicidios todas las muertes de mujeres. Ahora no. Por eso se registra un incremento. Y el otro delito es extorsión, son los tres que tenemos aumento. Todo lo demás va a la baja y considerablemente.”, detalló.

