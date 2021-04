“Nadie me ayudó, mi madre sólo dijo ‘olvida y supéralo´”, Ingrid Rocío denunció las violaciones reiteradas de su padrastro por una década

Foto: (Facebook Rocío C)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas inició de investigación por denuncia de la joven Ingrid Rocío, tras denunciar a su padrastro Felipe Fernando “N” de abusar de ella desde que tenía siete años.

La joven, que actualmente tiene 17 años, se armó de valor y publicó en sus redes sociales las terribles experiencias de las que fue víctima durante 10 años por parte del padre de sus hermanos.

La FGE informó que atiende el caso luego de las publicaciones de la estudiante de preparatoria en Tuxtla, Gutiérrez.

Ingrid Rocío denunció en Facebook que desde que tenía siete u ocho años de edad fue “violada constantemente” por su padrastro Felipe Fernando “N” en su casa, cuando por razones de trabajo su madre se ausentaba por las tardes, ya que era maestra.

Relató que en una ocasión, cuando Felipe Fernando “N” le pidió una libreta que ella le aventó porque le había hecho un reclamo, el padrastro la “cargó y bajó a la sala”, donde dijo a sus hermanos que subieran al cuarto porque debía hablar solo con ella. “Me llevó al baño se encerró conmigo y me violó en el baño”, escribió.

Después de la agresión, la amenazó que si lo denunciaba con su madre, la “mataría” y se encargaría de que Rocío quedara “como mentirosa”. La joven comentó que por miedo decidió callar y porque pensó que sería la única agresión que su la pareja sentimental de su madre le cometería.

En Facebook añadió que “cada que él regresaba del trabajo y nos quedamos mis hermanos y yo con él, él siempre me hablaba para que subiera yo al cuarto y me violaba cada que quería”.

En su testimonio, la estudiante consignó que luego de “mucho tiempo” decidió denunciarlo con su madre. Agregó que su madre habló con el padrastro y “terminó convencida de lo que yo le dije era solo una mentira”.

Rocío refirió que desde esa ocasión determinó que no le diría más sobre el caso, pero las agresiones sexuales continuaron. Cuando cumplió los 11 años, describió, los ataques se convirtieron en tocamientos y nalgadas, y cada vez que lo acusaba con su madre, le respondía “que estaba loca”, que “no se daba a respetar” y que “le daba motivos”.

“Cuando estaba en la secundaria tuve un novio, cuándo el se enteró me quitó el celular lo reviso e inventó cosas para decirle a mi mamá que con esa persona me hablaba muy vúlgar y que yo le mandaba fotos y a lo cuál mi mamá me dijo que me diera a respetar y dejó que él (mi padrastro) me pegará”, recordó.

“Esa vez el volvió a violarme y me dijo que yo no puedo tener novio por que soy sólo de él, después de todo eso yo no podía tener novio, tampoco encerrarme mucho tiempo en el baño y ni mucho menos tardarme en cambiar”, añadió.

“Hace 2 año el nuevamente me volvía a tocar y a forzarme a tener relaciones con él, a lo que yo me negué y decido agarrar valor ya estaba hasta la madre de que él me siguiera haciendo daño ya no quería que me violara, y hablo con mi mamá y le cuento todo lo qué el me había hecho, cuando yo le dije que el quería que le hiciera sexo oral y que me había violado, ella me dijo que me dejara de pendejadas y que siempre era lo mismo conmigo”.

Rocío acusó que hace dos años, cuando Felipe Fernando “N” volvió agredirla con manoseos y la forzaba a tener relaciones, contó a su madre las constantes violaciones que padeció.

“Mi madre me dijo que yo lo provocaba”

“Me decía es que estaba loca, que yo lo provocaba, que no me daba a respetar con él, que yo le daba motivos, cuando no era así yo tenía miedo, como cualquier niña”, denunció.

Después del señalamiento, su madre y el padrastro la llevaron a la ginecóloga para que dictaminara si la joven ya había tenido relaciones con su novio. Rocío publicó que su madre “nunca” le ha creído las agresiones cometidas por su padrastro.

“Todo lo que él me hace, actualmente sigue molestándome, ya pedí ayuda con mi tíos y nadie me ayudó”, lamentó. “Sigo teniendo miedo de que él me vuelva a violar y que yo no esté para contarlo”, alertó Rocío en su última publicación.

La joven se fue de su casa y está resguardada actualmente, después de saber estas denuncias en cuenta de Facebook, familiares ya se han acercado a ella para apoyarla.

