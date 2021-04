“Ayúdenme por favor”: giro en el caso de la abuelita que pidió auxilio con nota cuando se vacunó

Foto: (Gobierno Edomex)

La mujer de 85 años de edad, que denunció que su hija y su yerno la tenían secuestrada en la alcaldía Iztapalapa, declaró ante el Ministerio Público que no era violentada ni estaba en malas condiciones, solo no la dejaban salir de casa, por lo que la autoridad decidió liberar a la pareja.

Ante el Ministerio Público, la mujer de la tercera edad declaró que habitaba en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero, a consecuencia de una caída que tuvo, en enero de 2020 su hija se la llevó a vivir con ella y su familia a la colonia Lomas de Estancia, en Iztapalapa, donde, de acuerdo con la adulta mayor, la tratan bien y le dan de comer, así como sus medicamentos; sin embargo, no sale a la calle. Por lo que solicitó no regresar a vivir con su hija sino con otra familiar donde se sintiera mejor.

Los hechos se desarrollaron, cuando los oficiales destinados para la vigilancia y seguridad de un Centro de Vacunación, establecido en la Vocacional 7, ubicada en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, fueron requeridos por los encargados de recibir a los beneficiarios.

Los hechos se desarrollaron cuando los oficiales en campo, destinados para la vigilancia y seguridad de un Centro de Vacunación, establecido en la escuela Vocacional Número 7, ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, fueron requeridos por los encargados de recibir a los beneficiarios.

Personal del área jurídica de la alcaldía dijo a los oficiales que la ciudadana acudió en compañía de una pareja al sitio donde recibiría la vacuna y entregó una nota al enfermero que le aplicó la inyección.

En la hoja de papel, escribió una denuncia que movilizó inmediatamente al personal. De acuerdo con el comunicado, acusó a sus acompañantes de encerrarla en su domicilio, pero por razones ajenas a una emergencia sanitaria; de hecho, indicó que la tenían en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones; el apoyó llegó de manera inmediata.

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor”, escribió la mujer en un papel blanco.

Luego de ser notificado, el encargado de la unidad llamó a los oficiales de la SSC y presentó la evidencia que la mujer entregó, por lo que en ese momento de manera inmediata, la resguardaron y llevaron a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.

En tanto, una mujer de 39 años, identificada como hija de la denunciante y un hombre de 59 años de edad, yerno de la denunciante, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica y realizarán las indagatorias pertinentes.

La Secretaría de Salud federal reportó este lunes 5 de abril 1,247 nuevos casos confirmados de COVID-19, dando un acumulado de 2,251,705 contagios en México. Asimismo, tras notificarse 252 nuevas defunciones respecto a las reportadas ayer, la cifra total de fallecimientos ascendió a 204,399.

La tendencia a la baja se mantiene en México, pues durante la habitual conferencia de prensa para informar sobre el avance del coronavirus en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que al inicio de la semana epidemiológica número 12, la curva de casos estimados presentó una disminución del 24%, acumulando 10 semanas continuas de descenso.

De igual modo estimó que la epidemia a nivel nacional está conformada por 22,914 casos activos que comenzaron a presentar signos y síntomas de esta enfermedad en los últimos 14 días.

Sin embargo, especialistas ya prevén un escenario peor que el que hubo en diciembre debido a los vacacionistas de Semana Santa y las nuevas variantes del COVID-19 que pudieron haber traído consigo. “Estas variantes, aunadas a que las personas viajaron en vacaciones de Semana Santa, componen la mezcla perfecta para que en México se pueda dar un escenario incluso peor”, declaró a Infobae México la doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin.

No obstante, de acuerdo con el documento técnico, la Ciudad de México todavía es la entidad con mayor número de casos activos (más de 3,000 casos), seguida del Estado de México (más de 1,000), por lo que ambas concentran el 50% de los casos activos del país. En contraste, Campeche, Chiapas, Nayarit y Colima son los estados con menor cantidad de casos activos, al contar con 82, 70, 60 y 52, respectivamente.

