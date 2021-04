Lo que sabe de los supuestos reos que habrían creado su cuenta de OnlyFans

Presuntos reos habrían abierto cuenta de Onlyfans (Foto: Twitter / @Dafeneconefe @EddieRoche @EfektoTv)

En los últimos días, a través de Twitter, se dio a conocer que supuestos reos de un Centro de Reinserción Social (CERESO), se desconoce de cuál con exactitud, abrieron una cuenta en la red social OnlyFans para ganar dinero y financiar sus gastos dentro del centro penitenciario.

La cuenta “Presos de CERESO” se viralizó en las redes sociales el fin de semana pasado y el contenido tomó relevancia debido a que se cree que las imágenes sí se tomaron en instalaciones de una cárcel mexicana.

Sin embargo, se desató la duda sobre si de verdad eran reos debido que se apreciaron aparatos electrónicos en las imágenes y éstos no son permitidos dentro de los centros penitenciarios; sin embargo, no hay ninguna fuente oficial que confirme o niegue tal aseveración.

En la cuenta se pudo apreciar que los presuntos presos se han tomado fotos, tanto íntimas como explícitas, con algunos celulares con los que supuestamente cuentan al interior del penal, inclusive se habrían grabado sosteniendo encuentros sexuales.

Los supuestos presos argumentan que el dinero es para sobrevivir dentro de la cárcel (Foto: Twitter / @Dafeneconefe @EfektoTv).

En la plataforma, los supuestos presos venden su contenido a través de la suscripción mensual o la anualidad; la primera tiene un costo alrededor de los 121 pesos (6 dólares); la segunda, cerca de los 1,250 pesos (61 dólares).

En Twitter, la cuenta de @internos_cereso promocionó el perfil de los supuestos internos en OnlyFans y ofreció descuentos por Semana Santa a los que quisieron suscribirse, a la par de vender más contenido por la aplicación de mensajería instantánea Telegram, para este último se debían realizar depósitos bancarios.

(Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

¿Cómo se vive en las cárceles de México?

De acuerdo al estudio “Cárceles en México: cuadros de una crisis” de la antropóloga Elena Azaola y el sociólogo Marcelo Bergman, México cuenta con 447 centros penitenciarios: 5 federales, 220 estatales, 103 municipales y 9 pertenecientes a la Ciudad de México. La población de las cárceles se divide en 95% de hombres y 5% de mujeres.

Del total de la población en las cárceles mexicanas, el 56% se encuentra con sentencia, mientras que el resto son presos sin condena. Esto ha provocado que en las últimas décadas se aprecie sobrepoblación en prisión, lo cual ha causado precariedad en los servicios que se brindan como habitación, alimentación y salud, a la par de aumentar los actos de corrupción.

Según estos académicos en la encuesta que realizaron, el 26% de los presos aseguró no disponer de suficiente agua para beber; el 63% considera que los alimentos que se les proporciona no son suficientes; el 27% señaló no recibir atención médica cuando se necesita; y, el 72% aseguraron no sentirse seguros en prisión.

El aumento de la población en las cárceles ha hecho que se vean precarizados los servicios básicos (Foto: EFE).

Esto ha llevado a que los presos tengan que pagar para poder acceder a servicios básicos desde agua y alimentos hasta seguridad y comunicación con el exterior.

Según el mismo estudio, se pagan entre 3,000 y 6,000 pesos para sobrevivir, este pago incluye gastos como acceso a agua potable, baño diario y protección. Mientras que una llamada al exterior de los centros puede rondar entre los 26 y 400 pesos.

Es por lo anterior, que muchos presos han tenido que pedirle dinero a sus familiares o tener que vender productos que realizan al interior de los centros como pulseras, dulces, bolsas y más.

OnlyFans cerró el 2020 con más de 750 mil creadores de contenido y más de 50 millones de usuarios (Foto: Logo de OnlyFans).

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es una red social para adultos que nació en 2016, en ésta existen dos tipos de usuarios: los creadores de contenido y los fans. Los primeros comparten imágenes y videos íntimos de diferentes tipos y categorías con el fin de que los segundos, los usuarios, paguen por éste.

Aunque no sólo hay productos para adultos, también hay creadores de contenido, como chefs, artistas, cantantes y más compartiendo parte de su trabajo.

Cualquier persona se puede convertir en creadora de contenido en esta red social, tan solo en 2020, OnlyFans aumentó a más de 50 millones de usuarios en el mundo y cerró el año con cerca de 750 mil creadores de contenido.

