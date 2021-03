Erotismo, sensualidad y experiencia: Aura Cristina Geithner abrió su Only Fans a sus 54 años

La colombiana aseguró que subirá contenido más atrevido. (Foto: @crissgeithner/Instagram)

La actriz y modelo colombiana, Aura Cristina Geithner, inició el año con todo y se atrevió a abrir su cuenta de Only Fans, donde asegura que va a compartir contenido lleno de sensualidad para quienes se suscriban en su perfil.

La protagonista de la telenovela La potra Zaina, es una de las actrices más reconocidas en el medio del espectáculo. Ha formado parte de más de 15 producciones en Colombia, Estados Unidos y México. Ahora se suma a sus compañeras del medio quienes no tienen problemas con enseñar su cuerpo a través de las redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones que hizo para People en Español, Aura Cristina encontró en las plataformas de internet una forma de auto emplearse, pues considera que, a día de hoy, el internet abre las puertas a que cada quien sea su propio jefe si así se lo propone. En su caso, ya no necesita de una producción para salir adelante.

“Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa”, expresó.

Aura Cristina Geithner incursionará en el mundo erótico de Onlyfans.

Gracias a la seguridad propia que tiene sobre su cuerpo, la actriz de Cielo Rojo se adaptó fácilmente al uso de Twitter e Instagram, pues constantemente sube fotos y videos en donde muestra su físico, así como parodias o actividades cotidianas.

“Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, confesó.

Su presencia en las plataformas que le ayudaron a seguir vigente entre el gusto del público. La colombiana cuenta con 872 mil seguidores en la red de la camarita, 171 mil en Twitter y 884 mil en Tik Tok. Gracias a ello, la colombiana logró hacer negocios con algunas empresas, incluso con las propias redes sociales, con lo cual gana dinero.

“Gracias a ellas puedo hacer alianzas comerciales y potencializar mis talentos”, dijo.

Aura Cristina Geithner. Foto: Netflix

Dado a la popularidad que ganó, Aura Cristina optó por ponerse al día y abrir su propia cuenta en la plataforma de autocontenido con sede en Inglaterra. Este medio consiste en que el dueño de su perfil puede subir cualquier tipo de contenido audiovisual y su retribución dependerá de la cantidad de fans que se suscriban pagando una cuota mensual. En ella, la modelo manifestó que subirá fotos y videos más atrevidos en comparación a los que comparte en otros espacios.

“Seguiré jugando con la sensualidad, el erotismo, la belleza, con la diferencia de que en OnlyFans podré darme el lujo de ser creativa”, declaró.

El pasado 9 de marzo, la actriz cumplió un año más de vida y lo festejó con sus seguidores a través de un video en donde agradeció por los buenos deseos que le desearon y por los logros que recientemente consiguió.

“Un año más de vida. 9 de Marzo. Agradecida desde el corazón con deseos de seguir con mis sueños. ¡Gracias a cada uno de ustedes por su cariño y apoyo siempre!”, escribió.

La mayoría de los videos que posteó en Instagram son parodias al puro estilo de la también actriz Erika Buenfil. Sin embargo, la modelo suele usar ropa más atrevida y sexy, con la cual presume su espectacular figura, pues tiene unas piernas torneadas y abdomen marcado.

También, es fanática de los bailes, así lo presumió moviéndose al ritmo de reggaetón, con un diminuto short negro y una blusa blanca.

Aunado a su actual profesión, la integrante de Siempre tuya Acapulco, estudió en México la carrera de Relaciones Internacionales y tomó cursos de pintura.

