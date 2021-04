Murió el fotoperiodista Marco Antonio Cruz

Marco Antonio Cruz fue coordinador de fotografía del semanario Proceso (Foto: Cuartoscuro)

Marco Antonio Cruz López, el fotoperiodista con más de 40 años de trayectoria y quien fuera coordinador de fotografía del semanario Proceso, falleció la tarde de este viernes en la Ciudad de México.

De acuerdo al portal del mismo, la presunta causa de la muerte del documentalista fue un infarto, el cual sucedió cuando andaba en su bicicleta al sur de la capital mexicana. La muerte del periodista fue alrededor de las 13:40 sobre la avenida Taxqueña, en la colonia San Andrés, alcaldía Coyacán.

Transeúntes fueron quienes reportaron el incidente a la policía. Paramédicos de la ambulancia MX 035-C1 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al llamado de emergencia. Según la publicación, al hacer la revisión diagnosticaron el deceso por “probable infarto”.

Cruz López nació en el estado de Puebla el 3 de noviembre de 1957. Inicialmente se formó en las artes plásticas, donde lo que más le llamó la atención era la pintura y fungió como el asistente de un escultor que realizaba numerosas fiestas. En una de estas conoció al fotógrafo Héctor García e inspirado por su “trabajo de calle”, cambió de rumbo y en 1978 se inició en la fotografía.

Cruz López falleció este viernes en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

“Empecé a trabajar con Héctor García, pero también para la prensa del Partido Comunista que fue muy importante porque ahí adquirí una visión social de mi país. La formación visual en una escuela de artes plásticas, las lecciones con Héctor García y ver el trabajo de tantos otros, como Nacho López, Mariana Yampolsky, obviamente Eugene Smith; tener una perspectiva social, fueron factores para formarme como fotógrafo”, expresó según la secretaría de Cultura.

Cruz López declaró que gracias a su pasión encontrada, logró acercarse mucho más de lo que esperaba a la Ciudad de México y esto a su vez, le ayudó a su formación profesional.

“Logré conocer la Ciudad de México a otro nivel, uno más íntimo, más fuerte, más duro. Esos años de formación me enseñaron cómo retratar a una ciudad”, declaró.

Desde 1979 fue fotógrafo de prensa en publicaciones como el Semanario Oposición, Así es y la revista Interviú. En 1984 creó y dirigió la Agencia Fotográfica Imagenlatina. Entre sus múltiples exposiciones se cuentan: “Nicaragua. Testimonio gráfico de tres fotógrafos mexicanos” (1985), “Memorial del tiempo y Días de guardar” (1989).

Uno de los momentos más importantes que retrató fue el terremoto de 1985 (Foto: Marco Antonio Cruz)

Aunado a esto, su trabajo lo llevó a vivir y retratar experiencias como el terremoto del 19 de septiembre de 1985, hasta ser testigo de uno de los levantamientos indígenas más importantes de Latinoamérica.

“Ahora después de 40 años de hacer fotografía, sobre todo en la Ciudad de México, me impresiona lo que he hecho, desde fotografía de calle que siempre será una historia de trabajo para mí, ese interés por la cultura popular; hasta documentar momentos históricos como el terremoto de 1985, la elección presidencial de 1988, el levantamiento del EZLN en Chiapas, y la Revolución Sandinista en Nicaragua, que me ilustró muchísimo. Son cuatro décadas que se suman con cientos, miles de experiencias”, declaró en 2017.

Ese año el fotoperiodista fue galardonado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con la Medalla al Mérito Fotográfico.

Tras la noticia colegas y amigos comenzaron a lamentar la pérdida del fotógrafo y los amigos de Angeles Torrejón, esposa Cruz López, comenzaron a inundar su cuenta de Facebook con condolencias.

SEGUIR LEYENDO: