El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México advirtió de fraudes en su nombre

El INVI de la Ciudad de México alertó acerca de anuncios fraudulentos en los que se ofrecen viviendas de interés social de hogares (Foto: Twitter INVI)

El Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México alertó acerca de anuncios fraudulentos en los que se ofrecen viviendas de interés social de hogares construidos por el mismo instituto.

A través de la cuenta de Twitter del Gobierno de la Ciudad de México, el INVI reveló que los textos se han distribuido a través de redes sociales como WhatsApp.

“¡No te dejes engañar! Las noticias falsas nos ponen en riesgo a todas y todos. Informarte siempre a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad. Sé parte de la solución, no del problema”, expresa la cuenta de la capital mexicana.

Por su parte, el director general del Instituto, Anselmo Peña Collazo, pidió al público no dejarse sorprender por presuntos gestores, líderes e inmobiliarias, que hacen uso de estos medios para defraudar.

El INVI aseguró que no informa de sus programas a través de redes sociales (Foto: Twitter @SEDATU_mx)

El funcionario agregó que el INVI no promueve proyectos de vivienda a través de WhatsApp, ni ningún otro tipo de red social y tampoco en portales inmobiliarios. Ellos no promueven la venta o traspaso de inmuebles, puesto que esa no es la forma de operar los programas sociales con los que se cuenta para acercar el derecho a la vivienda a los capitalinos.

Peña Collazo también explicó que los proyectos de vivienda que son financiados por el instituto, tienen como requisito tener un padrón verificado de beneficiarios antes de iniciar la construcción de un proyecto.

Finalmente, el director general invitó a las personas que fueron víctimas de fraudes, que presenten su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mientras que los interesados en obtener un crédito, pueden visitar la página web del instituto: www.invi.cdmx.gob.mx/programas. Ahí, el público puede conocer los detalles y requisitos de los programas.

En enero de este año, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también alertó a sus derechohabientes sobre intentos de fraude en su nombre.

En enero el Infonavit también alertó a sus derechohabientes sobre intentos de fraude en su nombre (Foto: Twitter @SEDATU_mx)

A través de su cuenta de Twitter, la entidad advirtió que no envía correos electrónicos ni realiza llamadas vía telefónica para recabar información personal.

“¡Evita ser víctima de algún engaño! No realizamos llamadas telefónicas ni enviamos correos electrónicos para pedir información personal o solicitar dinero para algún trámite. Contáctanos en nuestros canales oficiales”, dijo el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Instituto.

Además, indicó que no está dentro de sus atribuciones enviar formularios para cobrar servicios, por lo que pidió al público mantenerse atento. De la misma forma, puso a disposición el telefóno 800 008 3900 ante cualquier duda.

El pasado 7 de enero, el Infonavit rechazó que el aumento de 15% al salario mínimo afecte el pago mensual de los créditos vigentes del Instituto, denominados en Veces Salario Mínimo (VSM).

También indicó que no está dentro de sus atribuciones enviar formularios para cobrar servicios (Foto: Twitter @SEDATU_mx)

Mediante un comunicado de prensa informó que desde el 2016 las aportaciones de los acreditados y el saldo de dichos financiamientos se ajustan conforme al menor de los incrementos entre el salario mínimo y la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En este sentido y con base a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 2021 el valor diario de la UMA será de 89.62 pesos, lo que implica un aumento de 3.15 por ciento.

Por ello, “los créditos vigentes denominados VSM sólo registrarán un incremento de 3.15% y no de 15% como el salario mínimo”, aclaró el instituto.

En contraparte, señaló que “el aumento al salario mínimo propicia una mayor contribución por parte de los patrones a las Subcuentas de Vivienda, lo que incrementa el ahorro de los derechohabientes que todavía no acceden a un crédito, permitiéndoles obtener un mayor monto de financiamiento”.

