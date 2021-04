De la moringa al tepezcohuite: los estupendos beneficios de estos árboles mexicanos

México cuenta con más de 11 mil árboles endémicos (Foto: Twitter / @EliseDefer @IJANR_UC)

“Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas”, dijo Nezahualcóyotl para referirse a la diversidad de colores y flores que se manifiestan durante la primavera en México.

México es uno de los 17 países megadiversos en el mundo, estas naciones abarcan el 10 % de la superficie terrestre y alojan al 70% de la diversidad de flora y fauna. Por tanto, no es de extrañarse que el país cuente con diversas especies endémicas.

Se tiene contabilizado que existen más de 11 mil 600 plantas endémicas en el territorio nacional, algunas de éstas han sido utilizadas y estudiadas como alternativas medicinales, incluso mucho de la que actualmente se conoce proviene de la herencia prehispánica.

Las plantas del árbol de moringa ayuda a combatir la presión arterial, regular la glucosa, prevenir el cáncer o funcionar como antibiótico. (Foto: UNAM Global TV).

El árbol de los milagros

El árbol de moringa o conocido popularmente como “el árbol de los milagros”, es una de las especies endémicas mexicanas más reconocidas debido a que se ha demostrado que sus hojas contienen sustancias que permiten tratar problemas como la presión arterial, regular la glucosa, prevenir el cáncer o funcionar como antibiótico.

Mark Olson, experto del Instituto de Biología (IB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aclaró que la moringa no se puede cocinar ni calentar, ya que al hacerlo se mata uno de los compuestos esenciales: el isotiocianato.

Por tanto, se recomienda que la infusión se realice con un litro de agua fría y entre 3 y 5 gramos de la hoja en seco, ya que esto conserva las sustancias anticancerígenas, hipertensoras, hipoglucemiantes y antibióticas.

La raíz del Tepexcohuite ayuda para aliviar quemaduras (Foto: tomada de Twitter @IJANR_UC)

El árbol de la vida

En el territorio nacional también se puede encontrar el árbol de tepezcohuite o “el árbol de la vida”, al cual se le atribuyen propiedades para ayudar al fortalecimiento del cuero cabelludo, al rejuvenecimiento de la piel (desde quemaduras hasta problemas de acné), forma parte de tratamientos dentales, antiinflamatorios y elimina manchas de la piel.

Es importante saber que el Doctor José Antonio León Pérez, especialista del Instituto Nacional de Pediatría, precisó que el uso del tepezcohuite está contraindicado en el tratamiento del paciente con quemaduras, ya que lo que se coloca en la piel al paciente es corteza de un árbol, en la cual se acumulan telarañas, insectos, polvo y suciedad, que pueden provocar infección.

No obstante, las propiedades de este árbol se puede encontrar en diversos tratamientos farmacéuticos para la piel, los dientes y el cabello.

Las propiedades medicinales de la flor de bugambilia han sido estudiadas desde la época prehispánica (Ilustración: Gobierno de México).

Flor de bugambilia

El árbol de bugambilia, que florece principalmente en primavera y viste a muchas ciudades del país, es uno de los árboles de los que más se ha estudiado desde la época prehispánica debido a su función expectorante. Mejora problemas en el sistema respiratorio, ya que ayuda al funcionamiento de los pulmones y a oxigenar el cuerpo.

La flor o brácteas de este arbusto sirven también para el tratamiento de la piel, ya que contiene propiedades antisépticas que ayudan a prevenir el acné y las descamaciones provocadas por quemaduras.

Se recomienda que la infusión de bugambilia se realice con agua hirviendo y que al reposar ésta se coloquen las flores para que se impregnen las propiedades, dejar que se asiente bien el sabor unos minutos y antes de tomar retirar las plantas.

La flor de gordolobo no se recomienda en mujeres embarazadas ni en lactancia (Foto: Instagram / @laventanademarga)

La flor de gordolobo

Por último, se puede encontrar en México la planta de gordolobo. Ésta contiene flores con pigmento amarillo que ayudan a aclarar el color del cabello, aunque no es su único uso, también se ha demostrado que ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, inclusive ayuda a disminuir los síntomas de las hemorroides.

Esta flor se recomienda tomar en tés o infusiones, en especial se debe evitar el comprimir los pétalos, poniéndolos a secar a la sombra antes de infusionar con el agua.

En México, la salud entre culturas como la náhuatl y maya, se obtenía con tratamientos que requerían de alternativas naturales para sanar y tratar enfermedades (Foto: Twitter / @IJANR_UC @EliseDefer)

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, perteneciente al CONACYT, explica que las plantas medicinales son “una fuente rica de compuestos bioactivos” y se pueden utilizar “tanto las hojas como los tallos, corteza, raíces, ya sea solos o en combinación, y la forma más común en la que se administra es a través de infusiones”.

Es importante conocer cómo es que se deben de preparar o consumir las diferentes plantas que da el suelo mexicano, pues pueden provocar graves daños a la salud si algunas se toman en exceso, si no se preparan correctamente, si no se limpian o si la persona tiene alguna enfermedad que no permita el consumo.

SEGUIR LEYENDO: