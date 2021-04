Ricardo Anaya se burló de él mismo y compartió un meme por el Día del Taco

Ricardo Anaya participó en las burlas contra él mismo (Foto: Twitter@RicardoAnayaC)

En vez de quejarse de los memes que han circulado burlándose de él, Ricardo Anaya Cortés decidió unirse a la “batalla de memes” y celebrar el Día del Taco.

A través de sus redes sociales, el político publicó la imagen de él comiendo un taco, pero esta vez su cuerpo está en un montaje en el que aparece una tortillería en el fondo. Mientras que el panista parece estar en la fila del negocio llamado “Luna”, supuestamente esperando su turno para pasar a hacer su compra.

El tuit pronto juntó miles de “me gusta” y también varios retweets, mientras que mucha gente respondió a su chiste. Mientras unos elogiaron al licenciado en Derecho y su sentido del humor, otros más expresaron que él no podía participar en la broma.

“Así hay que tomar el humor, enhorabuena Dr. no que otros se ofenden y empiezan a atacar a cualquier costa”. “De los pocos políticos que lo toman con humor... no como el amargado de palacio! saludos Ricardo!!”. “Así se ve el nivel de persona poder reírse de las críticas a tu persona y dejar de lado lo malo en automático te hace mejor persona aprendes que no eres perfecto que puedes escuchar críticas como cualquier persona y corregir!”, fueron algunos de los comentarios de quienes lo apoyan.

Por otra parte, muchas personas también llegaron a atacar a Anaya, pues consideraron que el chiste es contra él y no con él.

Muchos apoyaron el chiste del panista (Foto: Twitter@RicardoAnayaC)

“A ti no te sale, cállate”. “Claro... Como viste que es gratis vas y te formas en la fila para no pagar…”. “El chiste es que te molestes por los memes no que te subas al tren we… le quitas la magia al meme”. “Jamás te echaste una caguamita con los albañiles que construyeron tu casa, no me vengas con esas hipocresías Ricardo por favor”, fueron algunos de los comentarios de sus opositores.

Videos que crean memes

El jueves pasado Anaya Cortés se convirtió en tendencia después de que se lanzara contra el “consumo de caguamas”.

En un inicio se pensó que el militante del Partido Acción Nacional (PAN) prohibiría la venta de alcohol, pero todo se trató de un video donde defendió el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En dicho material se aprecia a Anaya criticando el gasto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Tiempo después, lo que llamó la atención de los internautas, fue que el panista comparó a AMLO con el “compadre que gasta en caguamas”.

Otros rechazaron su intento de participar en los memes (Foto: Ricardo Anaya / Twitter)

“Esto es un poco como el compadre que gana 2 mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”, dijo Ricardo Anaya en un video de 5 minutos.

Con el hashtag #ConLasCaguamasNo, cientos de tuiteros acusaron a Ricardo Anaya de “criminalizar” el consumo de caguamas en México. Otros usuarios, de manera irónica, le recomendaron utilizar otros ejemplos si su objetivo era enseñar cómo “administrar el dinero”.

Aunado a esto, un joven identificado como Fernando Cuevas Murillo, el video en donde el panista acompañó a su empleo a Yadira, una mujer que se dedica a realizar pruebas de COVID-19 en la Clínica 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“A mí sí me ofende muy cabr*n que te subas a una combi para documentar la vida en México, lo difícil que es la vida en México, como si estuvieras hablando de una tribu en el Amazonas, marginada, como si estuvieras hablando de una película de terror, güey”, comentó Cuevas Murillo en el video que fue compartido en redes sociales por la aspirante a Concejala en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), Camila Martínez.

